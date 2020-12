Das Danke der Woche

Spülen wir mal die Hauptrolle – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Wäschewaschen.

In Zeiten der Pandemie hat die kleine Schwester des Waschmittels, die Handseife, deutlich an Bedeutung gewonnen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sei in aller Munde – das wäre bäh. Aber wichtig ist sie ´rotzdem, damit die Hand bedenkenlos an die Kauleiste geführt werden kann. Dennoch werden wir jetzt nicht das gute alte Waschmittel vergessen, oder? Höchste Zeit, den sprachlichen Scheinwerfer darauf auszurichten:

Beim Waschmittel ist die Umverpackung teilweise das Wertvollste - wertenkt das sei wertend gemeint, täuscht sich aber. Es gibt eben relativ wenige Hersteller für relativ viele Marken. Um die Produkte zu unterscheiden und ihr Image zu polieren, muss mindestens die Verpackung glänzen. Deshalb fließt sehr viel Geld aus Marketing-Töpfen hinein und es entsteht teils wunderschöner, wenn auch teurer, Schaum. Das Wasch-Ergebnis dagegen ist zum Teil eher wischiwaschi. Früher gab es diese Schaumschlägerei gar nicht. Da hat man noch am Fluss gewaschen, mit Kernseife. Schaummal, im Italienischen steht das Wort „bucato“ nicht umsonst sowohl für „Schmutzwäsche“ als auch für „gelocht“ – da kannst du mal sehen, wie damals geschrubbt wurde! Heute heißt es eher „Och, jetzt muss ich noch die Waschmaschine starten und du erinnerst dich bestimmt: sie steht unten!“.

Als die Waschmaschine erfunden wurde, war sie interessanter als das Fernsehen. Denn sie hatte schon damals mehr Programme und es ging sogar tagsüber richtig rund, nicht nur zur besten Sendezeit auf drei Kanälen. Es ist kaum vorstellbar, wie viele Menschen sich wohl zu einer Spontandiät entschlossen haben, weil sie versehentlich ihr Lieblingsoberteil zu heiß gewaschen hatten!

Du ahnst es ja nicht.

Eine Waschmaschine war früher noch etwas ganz Besonderes und anfangs kaum verbreitet - heute ist sie fleckendeckend überall zu finden. Sogar in den Kleinanzeigen. Da hatten wir uns mal für ein schickes Zweitgerät (man gönnt sich ja sonst nichts…) auf ein Inserat gemeldet. Als ich am Ende des Gesprächs gefragt habe, ob man am Preis noch etwas drehen könne, hat mich der Verkäufer um 10 Euro heruntergehandelt! Jawohl. Ich hatte meine Vorstellung nämlich genannt und er hatte sie überhört. Ich wollte nicht widersprechen. Aber sollte ich jemals etwas verkaufen, komme ich ihm auch entgegen, denn: Eine Hand wäscht die andere.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt‘s heute Abend noch? Ein Stück Trockner Linzertorte.