Internette Grüße aus dem All – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Das Mobilfunknetz.

Ich habe gelesen, dass auf dem Mond ein Mobilfunknetz eingerichtet werden soll. Auf dem Mond! Von einer finnischen Firma. Ganz ehrlich: Die Mond mich irgendwie falsch verstanden haben - das finnisch nicht gut! Klar hatte ich mir neulich den Ausbau des Mobilfunknetzes gewünscht. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass sie es dann auf dem Mond wieder einbauen! Handy auf der Erde keine Verwendung dafür? Bei den Funklöchern kommt man sich doch VOR, wie HINTER dem Mond. Der Empfang mancherorts gleicht einem Schweizer Käse. Vielleicht aufgrund der geographischen Nähe zu den eidgenössischen Nachbarn. Der Netzqualität gebührt bei der monatlichen Gebühr jedenfalls kein Lob! Nur die außerirdischen Mondpreise sind ohne Unterbrechung verfügbar ...

Mobilfunknetz auf dem Mond, also echt, wie kommt man nur auf so Apps? Und wie klingt dann die Warteschleifenmusik? „La, le, Lu, der Mann im Mond telefoniert, hör zu“…?

Angeblich soll die Maßnahme die künftige Ansiedlung von Menschen auf dem Erdtrabanten ermöglichen. Klasse, der erste Trabbi mit Internetanschluss! W-LAN haben wir darauf gewartet! Gut, auch Astronauten werden immer jünger und ohne Internet gehen Kids inzwischen nirgendwo mehr hin.

Du ahnst es ja nicht.

Einmal hat uns ein Mobilfunk-Vertreter besucht. Ich dachte, er wolle mir eine verschollene SMS zustellen. Nö. Ich weiß bis heute nicht, was drin stand. Stattdessen ging es um ein Angebot. Das haben wir aber ausgeschlagen, damit wir wenigstens einmal in Sachen Handy vollen Ausschlag hatten. Ansonsten haben wir nämlich nur an der Straßenlaterne guten Empfang. Aber einen Ausschlag bekomme ich auch, wenn jemand versucht, mich mobil anzurufen …

Ach, was lobe ich mir unser Festnetz. Das war schon ewig nicht mehr belegt. Leider ist derzeit aufgrund der Abstandsregeln an ein Festnetzudenken - aber bald wieder, und dann darf man nicht auf der Leitung stehen ...

Einen Vorteil hätte Mobilfunk im Weltraum allerdings schon: Wenn du jemand auf den Mond schießen willst, könnte er sich melden, sobald er angekommen ist. Dann kannst du gleich den Nächsten schicken.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt‘s heute Abend noch? Honigkuchen. Der strahlt so schön mit dem Mond um die Wette.

Von Matteo Felisoni