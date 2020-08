Das Dorf doch nicht wahr sein – schon wieder Zeit fürs neue „Danke der Woche“.

Es geht dieses Mal an:

Ortsnamen.

Sagt einer zu seinen Freunden: „Erinnert ihr euch, als Verena und ich in Zell am See überraschend einen Wasseralfingen?“ – „Überraschend? Wonach hattet ihr denn gesucht?“ - „Na, Gold! Aber es war ein kompletter Rheinfall. Nur unseren Frauenfeld zu kuriosen Funden stets was ein. Maria Hattingen eh schon immer eine besondere Beachtung geschenkt. Das ist gut, wenn ich wieder denke, dass ich Angelmoos. Hey, Mariazell bitte mal die Fundstücke auf“ – „Naja, es gab Immendingen, die toll waren. Nur selten ließ mich etwas völlig Vaduz zurück. Doch inzwischen gehst du ja lieber zum Lauffen auf die Albstadt zum Angeln“. „Stimmt, und jetzt bin ich so gut trainiert, ich Schaffhausen und Zürich an einem Tag! Wir könnten vielleicht im Winter zusammen wandern! Bei den Mengen an schönen Orten gäbe es einen Risiberg an Möglichkeiten.“

Du ahnst es ja nicht.

Ins Allgäu zum Beispiel - dort küsst einen die Natur auf die Wangen. Außerdem gibt’s in der Nähe eine schöne Feldkirch - nicht nur der Pfarrer sagt zu Recht, man Meßkirch nie Linz liegen lassen! Aach, wir könnten nach Herzenslust marschieren und jederzeit ohne Großhadern bei München wieder Ulm kehren“ – „Hmh, ich laufe lieber in Engen Schluchten und verbringe die Zeit mit Singen. Oder ich suche Zweibrücken über einen schönen Fluss, wenn es keine Unterföhring gibt. Und Worndorf ist, das mir gefällt, zelte ich und schlafe wie ein Stein am Rhein. Aber im Moment wäre mir das Graz anstrengend und auch du solltest dich mal aufs Altental zurückziehen und Leibertingen tun, die weniger mühsam sind - dir Donau die Knochen weh, nach einer Winterthur - das geht in deine Birnau nie rein!“ – „Bittelschieß doch keine Giftpfeile ab! Das wird Gut, ach du wirst Staufen, Wien Ausflug auch dir gefällt! Ich dachte, wenn wir‘s in unseren Füssen Mahlspüren sollten, täten wir halt die Schura und Kempten irgendwo. Die Abende verbringen wir dann gemütlich mit Kochel am See und Schwetzingen. Und trinken ein edles Tröpfchen im Weingarten – natürlich Rottweil du Weißwein ja nicht magst. Vielleicht will Karl auch mit - er Isny im Allgäu gewesen und doch könnten wir Karlsruhe gut gebrauchen - mit seiner Konstanz schafft man’s Weitersweiler nie aufgibt. Zusätzlich fragen wir in Hausen ob Verena Hinwil, das müsste Schongau. Ansonsten halt zu zweit - als Paris es oft am besten. Und nach einer Woche Gosheim, Weilheim kommen wunderbaar ist, wenn man Heitersheim kehrt.“

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Wir Hamburger gemacht.

Von Matteo Felisoni