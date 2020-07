Das nächste bitte - schon wieder Zeit fürs „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Schlangestehen.

Um es mit einer großen Schlange aufzunehmen, muss man kein Held sein. Wichtig ist lediglich, dass sich jeder an die Regeln Held, ähm, hält.

Zurzeit gibt es im Supermarkt nämlich die „mit Abstand“ längsten Schlangen aller Zeiten, von allen Seiten. So mancher Held die entstehenden Räume irrtümlich für ‚da drück ich mich mal gschwind rein‘-Lücken. Wie auf der Autobahn, wo durch Drängeln dermaßen lange Staus entstehen, dass einige zuhause nicht mal mehr aus der Ausfahrt kommen. Im Supermarkt stehe ich dann da, und versuche mit einem freundlichen Lächeln auf das Problemchen hinzuweisen. Irgendwann wird mir aber bewusst, dass es wegen der Maske unsichtbar bleibt, weil meine Augen vielleicht nicht so deutlich mitlächeln. Schade, aber auch egal.

Denn es gibt viele Möglichkeiten, einen höflichen Hinweis auszusprechen, ohne auf das allseits beliebte, zuweilen empört gekreischte „Heeeeeeee!“ zurückzugreifen. Einmal habe ich miterlebt, wie ein Drängler ganz behutsam zurechtgewiesen wurde: „Du, falls das jetzt irgendwie einen falschen Eindruck macht - ich steh hier nicht zur Polonaise an“. Das hatte Anstand. Ich fand es super und stand absolut dahinter. Ein anderes Mal quittierte ein Drängler die Aufforderung, sich gefälligst hintenanzustellen, mit den Worten: „Sorry, aber dort steht schon jemand“.

Natürlich stellen sich manche echt doof an. Nicht immer lässt sich das auf die Maske zurückführen, durch die im Augenblick die Kommunikation erschwert wird, weil ein Augen-Blick nicht immer reicht. Aber das wird nicht für alle zum Problem. Denn manche haben trotz Maske buchstäblich die Nase vorn und tun sich vergleichsweise leicht. Ach und falls sich jemals ein Virus überlegen sollte, das menschliche Kinn zu befallen, hätte es kaum eine Chance – denn das Kinn wird bei einigen den ganzen Tag perfekt geschützt…

Du ahnst es ja nicht.

So oder so, wenn es nicht so läuft, muss man auch mal etwas sagen dürfen. Keine Angst, jemandem auf den Schlips zu treten - so nah darf man eh nicht stehen. Sonst wäre es ja eine Schleppe und kein Schlips. Und wenn wirklich eine Braut im Supermarkt stehen würde, sollte man sie clever vorlassen – dann gehört man nämlich automatisch zum Gefolge und ist praktisch eingeladen. Prima. Scho gschpart.

Naja also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Grillen, mit meiner Familie vereint. Und ich bin der Vorstand.

Von Matteo Felisoni