Spaichingen - Korrekt - Schon wieder Zeit fürs „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Die Autokorrektur.

Kennt ihr das auch? Die Autokorrektur am Handy ist sehr fürsorglich. Sehr sehr. Sie versteht einen einfach! Sie fragt nicht lange nach oder so. Sie versteht. Du bist im Stress und tippst schnell? Du willst nur kurz eine Info loswerden und gar nicht lang rummachen? Keine Sorge: Die Autokorrektur ist für dich da und unterstützt deinen Blutdruck durch spontane Wortänderungen.

Beispiel gefällig? Nehmen wir das Wort -hatte-. Wenn du in deiner jugendlichen Unbekümmertheit -hatte- schreiben willst, denkt die Autokorrektur insgeheim: „Wie jetzt, hatte? - Der will bestimmt -hätte- schreiben, dem helfe ich!“ Dann haut sie dir ein -hätte- in den Satz und zwar ohne, dass du es merkst und ohne, dass der Empfänger je verstehen könnte, was das nun wieder heißen Zoll. Wenn du die Nachricht dann erst nach dem Versenden kontrollierst, möchtest du dich am liebsten verdrücken – aber das ist dann schon passiert, und zwar schwarz auf weiß.

Aber hātte ich hätte schreiben wollen, hätte ich doch hätte geschrieben! Ich hatte aber hatte geschrieben, weil ich mir gedacht hatte, ein hatte hätte am besten gepasst - das war Absicht! Warum wird es dann eingekringelt, als wäre es ein außerirdisches Fremdwort?

Liebe Autokorrektur, falls du das hier liest - ich habe eine romantische Botschaft an dich: „Zwischen deinen Zeilen ist Platz für eine ganze Welt“… - toll, gell? Tanke. Ich mag selbstgemachte Poesie, oder „Pösie“, wie du es wohl „korrigieren“ dätsch.

Egal, mach dir nix draus. Auch mit der Diktierfunktion ist ja nicht alles besser. Da wird aus einem grammatikalisch richtigen und scharfen -dass- gerne mal ein fades, falsches, trauriges -das-… - und mein Kontakt lacht sich dann ins Fäustchen und denkt, ich hätte kon Takt verstanden, von der Grammatik.

Du ahnst es ja nicht.

Bestimmt arbeitet im Hintergrund schon jemand an völlig neuen, lustigen Wortänderungen, die künftig still und heimlich verwendet werden könnten. Ich hätte da auch ein paar Ideen:

Dick statt Dich. Herrlichen Klickschwund statt Herzlichen Glückwunsch. Oder Müßig statt Musik. Spiel, Satz und Sieg – tennis es auch noch so gut formuliert, die Autokorrektur wird immer noch eine Kippe drauf packen und du kannst alles in der Pfeife rauchen. Und das als leidenschaftlicher Nichtraucher.

Naja also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Nudelsupp. er ldee? Wa?s

Von Matteo Felisoni