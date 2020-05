Fit, Fit, Hurra - Zeit fürs „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Xundheit.

Das letzte Mal Seitenstechen hatte ich, bevor ich meinen Führerschein gemacht habe. Danach bin ich meistens gefahren… Aber inzwischen habe ich das Laufen für mich entdeckt. Mit unserem Sohn samt Hund lege ich so weite Strecken zurück, dass ich manchmal reflexartig prüfe, ob der Führerschein noch da ist. Keine Sorge, hab ihn noch. Naja, jedenfalls ist mir jetzt aufgefallen, dass ich eigentlich voll auf dem Xundheitstripp bin. Denn unwissentlich mache ich so viel mehr, als nur vom Auto zum Fahrstuhl laufen:

Zum Beispiel habe ich die Ernährung komplett umgestellt - steht jetzt alles im Wohnzimmer. Vielleicht stelle ich’s heute Abend auf den Fernseher. Mahl sehen. Doch damit nicht genug. Was hab ich mir tolle Fitness-Apps herunterladen; und dann ruckartig in verschiedene Ordner auf meinem Smartphone verschoben. Sehr empfehlenswert. Wer lieber Apps klassisches möchte, kann sich natürlich auch Fitness-Bücher kaufen und diese ins Regal wuchten - damit man sie gleich zur Hand hat, wenn‘s mal pressiert. Oder man schaut sich Fitnessübungen im Fernsehen an. Da komme ich regelmäßig ins Schwitzen, wenn ich sehe, wie die Profis sich da anstrengen. Ich könnte stundenlang zuschauen.

Ach, es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, was man tun kann. Wie wäre es z.B. mit der Ananas-Diät? Bei der darf man alles essen, außer Ananas. Da ich Ananas aber lecker finde, mache ich lieber eine Kapern-Diät. Kapern mag ich nämlich überhaupt nicht - ich frage lieber höflich, bevor ich ein Boot betrete.

Du ahnst es ja nicht.

Aber so oder so - an gesunder Kost führt einfach kein Weg vorbei. Ein Salat mit alkoholfreien Cocktail-Tomaten oder Fleischtomaten (für Fleischliebhaber) schmeckt sagenhaft. Und er lässt sich herrlich mit den verschiedensten Zutaten kombinieren. Ich bin sicher, Ingwer tut da sogar Sellerie, oder lässt ihn „dussa“, wenn er den nicht so gern kredenzt. Ich jedenfalls liebe Gemüse – mir schmeckt es besonders gut, wenn meine Lieblingspizza darunter liegt. Aber der letzte Schrei für Fitnessprofis wie mich ist Knäckebrot. Ja, Knäckebrot! Das schmeckt nämlich dann am besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr gegen ein Marmeladenbrot tauscht. Mmmmhhhh.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? FDH. Drei Portionen.

Von Matteo Felisoni