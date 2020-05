Ball haben wir es geschafft - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Fußball.

Heute startet der Ligabetrieb der Fußball-Profis wieder. Vor leeren Rängen aufgrund leerer Kassen. Die Vereine brauchen Geld für ihre Mannschaft. Man schafft deshalb eine Einnahmequelle und gibt der Gesellschaft ein Stück (steriler) Normalität zurück. Jedoch wird die Entscheidung heftig diskutiert und spaltet das Lager in Fan-Kurve und Gegner-Block – denn sicher hätte es auch andere (wichtigere) Bereiche gegeben, die sich über einen konkreteren Öffnungsschimmer gefreut hätten. Bis nach und nach überall der Alltag zurückgekehrt ist, rollen aber zunächst Bälle und Augen. Schauen wir uns also Fußball in Krisenzeiten mal an:

Ich freue mich schon sehr auf die aktualisierten Trainer-Kommandos. Die klingen dann ungefähr so:

„Jaaaaa, gut gemacht, jetzt den Immunitätspass in die Mitte!“; „Schiri! Das war Handschuh!“ oder „Pssst, deine Maske ist im Abseits!“

Als TV-Zuschauer fühle ich mich wohl so manches Mal direkt angesprochen, weil man den Trainer wegen der leeren Stadien laut und deutlich versteht. Wer weiß, wie oft ich mich beim energischen Ruf „Hintermann!“ hektisch umsehen werde! Und mir reflexartig den Mund abwische, wenn jemand „Sauber!“ kreischt - Oh, das wird bestimmt super. Stellt euch vor, meine geliebte Frau möchte, dass ich den Müll raus bringe - und genau in dem Moment schallt’s „Du hast Zeit Jungeeee“…

Du ahnst es ja nicht.

Ich weiß, wir hatten uns im Fußball gerade erst an den Video-Beweis gewöhnt – jetzt kommt halt wieder was Neues: Ich bin echt gespannt, wie Zweikämpfe mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern geführt werden sollen, ohne den Kritikern eine Steilvorlage zu liefern, ordentlich vom Leder zu ziehen…

Naja, wir werden sehen. Alles der Reihe nach. Der Neustart der Liga und die angedachte behutsame Öffnung anderer Bereiche sind gute Zeichen. Bis Normalität einkehrt und wir wieder ungestört einkehren können, warten wir optimistisch ab. Und unsere F-Jugend pausiert vorerst weiterhin, was völlig in Ordnung ist. Den Kindern sagen wir das aber lieber nicht – denn sie würden sicher auch heute schon gerne spielen. Daher klingt unsere derzeitige Übungseinheit eher wie eine vage Ankündigung: „Wir trainieren Standards nach ruhenden Bällen“.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Schneeball-Torte und Maskenball. Ja, manches kommt vielleicht etwas früh.

Von Matteo Felisoni