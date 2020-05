Keine Zeit für Trübsal - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Jahreszeiten.

Die „Pizza Quattro Stagioni“ heißt auf Deutsch „Pizza Vier Jahreszeiten“. Manchmal wird sie aber versehentlich „Quattro Stazioni“ (Vier Bahnhöfe) genannt – und dann versteht man nur noch Bahnhof. Ein Biss-chen erinnert mich dieser Vergleich an die aktuelle Situation: Manch einer glaubt genau zu wissen, was er will, könnte aber aus Unwissenheit eine Überraschung riskieren...

Gut, in diesem Frühling war es aufgrund der aktuellen Situation zu erwarten, dass sich wilde Theorien ranken würden; dass die blühende Fantasie der Unsicherheit ein warmes Gewächshaus bieten würde. Doch mit wirren Spekulationen ist definitiv kein Blumentopf zu gewinnen. Gewisse Dinge brauchen leider Zeit. Am Ende findet bekanntlich jeder Topf einen passenden Deckel – der vielleicht etwas unter Verschluss halten könnte, wie Skeptiker sofort vermuten. Aber wir sollten auf so was gar nicht „eingehen“ und lieber positive Gedanken säen, weil diese letztlich die schönsten Blüten versprechen.

Du ahnst es ja nicht.

„Sommer jetzt schon alles wieder aufmachen?“ oder „Sommer nicht doch noch warten?“ Fakt ist: Sicherheit und Gesundheit müssen im Vordergrund stehen. Deshalb ist es leider unmöglich, schon jetzt irgend Sonntag zu nennen, an dem alles wieder normal wird. Aber freuen wir uns darüber, dass die Großwetterlage zwar noch wechselhaft ist, aber langsam aufklart und zuweilen sogar vorsichtig heiter wird.

Ja, noch ist die Situation herb(st): Unzählige Veranstaltungen wurden abgeblasen, der Alltag kräftig durcheinandergewirbelt und einige Menschen Regen sich auf. Die vielen Sorgen sind nachvollziehbar und nicht zu beschönigen. Aber solange ein Zeitpunkt schleierhaft ist, müssen wir versuchen, trotz Nebel die vorhandenen Farben zu sehen, ohne, dass es einem gleich zu bunt wird.

Hoffentlich können wir alles schon bald als „Schnee von gestern“ betrachten. Noch sind wir aber nicht am Ziel. Also was tun? Jetzt den notwendigen Maßnahmen die kalte Schulter zu zeigen, wäre jedenfalls sehr dünnes Eis und unklug. Lasst uns lieber kühlen Kopf bewahren. Das Motto lautet „Zu Frühling Sommer den Herbst nicht fordern, sondern erst, Winter Virus im Griff ist“ - alles zu seiner Zeit, sonst haben wir buchstäblich immer „April“, der macht was er will.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Eine Frühlingsrolle, vorwärts!

Von Matteo Felisoni