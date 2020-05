Läuft soweit - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Wandern.

„Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus?“ – Ach, waren das noch Zeiten, als man ungern nach draußen ging. Als man am liebsten zuhause bleiben wollte. Als ein Lied zu diesem Thema noch Erfolg haben konnte… Refrain: Ach waren das noch Zeiten…

(Kurze Schunkelpause)

Weiter geht’s: Unter gewissen Umständen bleibt es erlaubt, einen Spaziergang zu machen. Oder wie Couchpotatos es nennen, eine „Wanderung“... Man darf nämlich alleine, mit maximal einer haushaltsfremden Person oder innerhalb seiner Haushaltsgemeinschaft laufen. Solange man nicht gerade ein überlaufenes Ausflugsziel ansteuert. Klingt kompliziert. Geht aber - auch unser Hund versteht das sofort und freut sich jedes Mal total.

Schau mal, vielleicht ist jetzt sogar „mit Abstand“ die beste Zeit zum Wandern? Frei nach dem Motto „Wenn nicht jetzt, Wandern...?“

(Schunkelpause)

Also, auf geht’s, irgendwann muss es schließlich wieder bergauf gehen - und damit kann unmöglich nur der Abstieg vom Küchenstuhl und der Aufstieg ins Couchgebirge gemeint sein.

Hat man den ersten Schritt hinter sich, geht es wie von selbst. Man kann sogar noch wie früher zu Fall kommen oder durch Zufall in tolle Begegnungen stolpern. Manchmal sieht man dabei „entfernte Bekannte“ wieder. Also Bekannte, die aus dem Alltag entfernt wurden. Aber der Mindestabstand bleibt wichtig. Außerdem ist man schließlich in der Natur unterwegs und nicht im Nahverkehr. Und die Wiedersehensfreude ist auch so ungetrübt. Man trifft nette Menschen und erfährt ganz beiläufig, dass so mancher zwar ein Radler im Rucksack hat, aber gar nicht radelt. Da sprudeln dann nicht nur Wortspiele, sondern bestimmt auch das Getränk – Ja, eine wahrlich schaumhafte Vorstellung.

Du ahnst es ja nicht.

OK, Endspurt: Bei einer Wanderung versuche ich, nie den gleichen Weg zurückzulaufen. Sonst komme ich mir nämlich vor, als hätte ich etwas vergessen. Ich bevorzuge stattdessen eine ganze Runde. Und hey, sollte ich mich dabei mal leicht verirren, ist halt ein Zacken drin, was holz – dann eckig nächstes Mal einfach einen besseren Plan aus. Und so wild ist eine Extrarunde zu Fuß ja nun auch wieder nicht. Es droht schließlich nicht gleich ein „Verfahren“, wie mit dem Auto.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Leichte Kost. Und dazu? Nix. Auf, lauf!

Von Matteo Felisoni