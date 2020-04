Da klingelt’s doch – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Das Telefon.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Wer erinnert sich noch an die Anfänge des Telefons? Es gab eine Wählscheibe! Da musste man im Handumdrehen wählen, und hatte man sich verwählt, drehte man buchstäblich wieder am Rad. Und das Geld war auch futsch! Von wegen Flatrate. Ich bin sicher, in Telefonzellen hat man sich damals viel schneller „Ich liebe Dich“ zugesäuselt, einfach nur, weil die Münzen zur Neige gingen.

Überhaupt Telefonzellen: Darin gab es sogar Telefonbücher - die waren entweder gerupft, angezündet oder komplett ein Graus der heutigen Datenschützer. Was da alles drin stand! Nicht selten wurde ein billiger Anmachspruch mit den Worten abgeschmettert: „Meine Nummer steht im Telefonbuch; wie ich heiße, steht daneben“. (Das habe ich jedenfalls mal vom Nachbarn des Schwagers einer entfernten Bekannten gehört)

Du ahnst es ja nicht.

Heute sind wir Telefonnummern-Millionäre. Ich meine, könntet ihr die Summe eurer Telefonnummer vorlesen? Also ich nicht. Manche haben sogar mehrere Handys, und oft weiß sogar der Partner davon…! Aber vergisst man sein Handy zu Hause, ist es, als hätte man seinen Geldbeutel liegen lassen. Die Entwicklung ist verrückt, auch in technischer Hinsicht:

Mein erstes Handy ließ sich zur Not mit vier normalen Batterien betreiben. Haja klar. Stell dir vor, du wanderst durch die Wüste und dein Akku ist leer – tja, ohne Batterien stehst du dann da, mit kurzer Hose und langer Antenne. Obwohl…, ob einem alten Handy jemals der Saft ausgegangen ist, ist nicht überliefert. Die hielten ewig. Dafür musste man sich aber für die wichtigsten SMS entscheiden, weil man nämlich nur zehn speichern konnte. Aber man hatte ja eh selten Empfang. Wie heute. Früher war halt doch nicht alles besser.

Doch die Romantik des Telefons ist unbestritten: Es gibt Menschen, die durch Verwählen ihre(n) Auserwählte(n) kennengelernt haben! Durch Verwählen! Mach das mal bei der Bundestagswahl. Wenn du dich da verwählst, dauert es Jahre bis zum Rückruf. Aber egal: Bei mir hat es schon vor vielen Jahren geklingelt, und ich bin seither glücklich belegt.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Kein Anschluss und nen fiesen Hunger.

Von Matteo Felisoni