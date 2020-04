Immer schön durch die Blume – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Den Garten.

Beim Blick durchs Fenster kam mir eine Orchidee: Zurzeit bietet sich DIE ultimative Chance für einen wilden Garten - ich meine, was soll ich auch sonst tun? Die Gärtnereien sind ja noch geschlossen! Oh, ich freue mich jetzt schon auf die Wiedereröffnung, denn ich liebe Pflanzen, auch wenn wir bisher eher eine Fernbeziehung führen...

Versteht mich nicht falsch, aber ich habe nur dann einen grünen Daumen, wenn mal beim Werkeln der Hammer ausrutscht. Bisher genieße ich also eher passiv und Tuja nicht sehr viel im Garten - außer Heckenschützen, Rasentrimmen (lassen) und manchmal vergessen zu gießen.

Aber Efeu mich total, wenn alles schön blüht. Deshalb verfalle ich regelmäßig in einen bunten Kaufrausch. Die Auswahl ist so riesig - der eine wilde Kirsche und bekommt sie, der andere mag Noliensträucher. Unser Magnolienstrauch hat das letzte Mal beim Kauf geblüht. Vor sieben Jahren. Seither schaue ich mir voller Nostalgie die Plastikvariante an, die ich als stilles Mahnmal besitze…

So oder so: Sobald es wieder möglich ist, werden wir unseren Vorrat aufstocken. Ich warte ja schon auf die Frage „Horten Sie?“ – dann werde ich mit einem charmanten Lächeln, leicht gebeugtem Kopf, Kennerblick und einem bedächtigen Nicken antworten: „Selbstverständlich - mit einer Hortensie können Sie Ihr blaues Wunder erleben!“ (Es gibt aber auch andere Farben).

Du ahnst es ja nicht.

Ach, das wird ganz toll. Aber bis Gras über die ganze Sache gewachsen ist, mache ich etwas ganz anderes:

Ich pflanze mich abends bei Sonnenschein in einen gemütlichen Stuhl und genieße eine wunderbare Tulpe, deren weiße Krone im Kontrast zu ihrem gelben Körper äußerst spektakulär wirkt - übrigens gerne alkoholfrei.

Naja, also Danke.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Eine selbstgemachte, farbenfrohe Kalorienbombe - und zum Abgang eine Küchenschelle, wegen der Sauerei.

Von Matteo Felisoni