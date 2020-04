Daheimbleiben Stadt Reisen – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Reisen.

Deine Nachbarin heißt Ruth? Prima, dann kannst du getrost „Beirut“ als deinen Aufenthaltsort angeben. Das ist großartig in einer Zeit, in der man zurecht nicht reisen soll, weil man es sonst schnell Bayreuth.

Getreu dem Motto „Jetzt bleib halt daheim, Kerle!“, reisen wir also einfach in den eigenen vier Wyndham - da kommt man ja auch ziemlich Rom! Also, Landau alles liegen und kommt mit - Pfalz ihr nichts anderes vorhabt:

Allein die Speisen sind kulinarische Reisen: Zum Frühstück Armer Ritter, auch „French Toast“ genannt. Mittags Reichenau mal Wienerle und abends Hamburger (Ich hab dann halt immer den Salat, weil mir Fleisch völlig Wurst ist).

Du ahnst es ja nicht.

Auch beim Arbeiten im Homeoffice („Schaffhausen“) oder an Schulaufgaben, entdecken wir unser Umfeld mit ganz neuen Auggen. Klar, geht es da Malaysia, mal lauter zu und wenn wir zu viert mit Laptops und Schulheften unseren Boston am Tisch einnehmen, ist es z’Weile auch etwas England, alter Schwede. Aber wir lassen uns davon nicht in die Bredouille bringen, das kommt überhaupt nicht in Frage, Nizza! Stattdessen erfüllt jeder seine Pflichten mit Geschick und Konstanz – da wird nicht viel Überlingen oder so diskutiert. Denn auch der längste Tag geht einmal zu Ende und dann Hanau ich genug und es ist endlich Feierabend.

Manchmal schauen wir uns dann den romantischen Helsinki an oder machen gleich die Schotten dicht und Essen gemütlich aus dem Ruhrpott. Zum Abschluss schauen wir fern oder geben uns lustige Städtenamen für noch lustigere Witzle-Kombinationen, wie z.B.: „Ach, Las Vegas in Ruhe, Sevilla einfach nicht!“ Oh, den kanntest du schon? Ja, den Kenia schon.

Naja, also Danke. Merci Borkum.

P.S: Und was gibt’s heute Abend noch? Fisch-Filet – Also, Los Angeles bitte!

Matteo Felisoni