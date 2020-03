Sorgen wir doch mal für eine andere Sichtweise - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Sorgen.

Wenn man sich die derzeitige Lage anschaut, macht man sich natürlich Sorgen – aber Sorgen sorgen selten für Hilfe, sondern helfen einfach nicht.

Was wir stattdessen brauchen, sind die netten Verwandten der Sorgen, nämlich die Vorsicht, die Nachsicht, die Vorkehrung und die Kehrwoche. Denn eines ist glasklar: Durch Hygiene, Händewaschen, Risikovermeidung und den notwendigen Winterschlaf im sozialen Bereich trägt jeder dazu bei, dass das Gesundheitssystem weiterhin alle Herausforderungen anpacken kann. Die Situation ist sehr ernst, aber Panikmache ist fehl am Platz. Hamsterkäufe sind es übrigens auch, denn so ein Hamster macht auch Arbeit.

Als Superheld gilt, wer sich selbst für super hält. Die wahren Helden sind aber bescheiden: Mediziner, Pflegekräfte, Behörden, Verkäufer, Lieferanten und ALLE, die mithelfen, mit gesundem Menschenverstand die Ausbreitung einzudämmen, die Versorgung zu gewährleisten, und die stattdessen beruhigend auf sich und andere einwirken. Sie sind für uns da; Wir bleiben aus Dankbarkeit möglichst zuhause.

Machen wir uns folgendes bewusst: Dass wir im Ländle den Kopf eh nicht in den Sand stecken könnten, weil wir sofort auf Stein oder gar Felsen stoßen würden, also Kopf hoch! Dass wir uns halt freundschaftlich auf den Arm nehmen müssen, wenn wir uns gerade nicht in den Arm nehmen können. Und dass wir auch per Telefon internett in Kontakt bleiben können.

Du ahnst es ja nicht.

Also, lasst uns neben all den notwendigen Maßnahmen das Lachen nicht vergessen und stattdessen das hier machen: Sorgfältig die Sorgenfalten und entsorgen, damit wir bald statt für Toilettenpapier wieder für das sorgen können, was uns eigentlich am liebsten ist (bitte hier eintragen):

_______________________________________

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt es heute Abend noch? Hoffenen Wein und vielleicht auch ein paar Kichererbsen.

Matteo Felisoni