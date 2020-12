Das Christkind hat einen Lieferdienst

) - Da in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsfeier der Feuerwehr Spaichingen nicht stattfinden kann, hat sich der Feuerwehrausschuss eine ganz besondere Überraschung für ihre Kameraden überlegt.

Am Dienstagabend wurden über 100 Weihnachtspakete gepackt und an alle Feuerwehrkameraden und deren Partnerinnen ausgeliefert. Auch die Witwen der verstorbenen Feuerwehrkameraden sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gingen nicht leer aus.

Die Pakete enthielten verschiedene Weihnachtsleckereien, aber auch Alltagsmasken im Feuerwehr-Spaichingen-Design sowie ein USB-Stick mit einer eigens für diesen Zweck angefertigten digitalen Weihnachtsfeier im Filmformat.

Eine kleine Gruppe von Feuerwehrleuten hatten sich zusammengetan, um in stundenlanger Arbeit die wichtigsten Elemente, die man von der Weihnachtsfeier der Spaichinger Feuerwehr gewohnt ist, in dem digitalen Film zusammenzufassen: So sind dort Grußworte des Kommandanten Patrick Heim und von Bürgermeister Markus Hugger zu sehen, es gibt weihnachtliche Musik und Nikolaus und Knecht Ruprecht haben ihren Auftritt. Sogar ein Krippenspiel ist in dem Film enthalten, wobei ein Nachwuchsfeuerwehrmann aus der Jugendfeuerwehr sämtliche Rollen übernommen hat, die zu so einem weihnachtlichen Krippenspiel dazugehören ...