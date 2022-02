Das bietet die Fasnet 2022 in der Region

Umzüge doch erlaubt?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will unter gewissen Regeln nun doch Fastnachtsumzüge zulassen. Der Grünen-Politiker verkündete am Freitag den stufenweisen Öffnungsplan für die Corona-Auflagen. „Und als leidenschaftlicher Fastnachts-Narr möchte ich noch ein Wort zur Fasnet sagen: Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnet-Brauchtums sind in Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich“, sagte Kretschmann. Am Donnerstag hatte er gesagt, dass Fastnachtsumzüge nicht erlaubt sein würden. Sorgt das für Planänderungen bei den Zünften vor Ort? „Unsere Pläne ändern sich dahingehend, dass wir aus den sowieso schon geplanten 2G Veranstaltungen jetzt 3G Veranstaltungen machen dürfen,“ so Bernd Gimpl, Zunftmeister der Narrenzunft Wehingen. „Wir finden es gut, dass die Regierung versucht hat hier kurz vor Beginn der Fasnet noch etwas zu verbessern. Leider aus unserer Sicht zu spät und zu wenig.“ (dpa/khr)