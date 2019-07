Das 50er-Fest hat begonnen

Vier festlich-fröhliche Tage haben am Freitag für den Spaichinger 50er-Jahrgang 1969 und seine Gäste aus den älteren Jahrgängen begonnen: Bei einem Sektempfang vor dem Martin-Luther-Haus kamen alle Feiernden ins lockere Gespräch, bevor es zur Totenehrung auf den Friedhof ging. Am Wochenende wird auch die allgemeine Öffentlichkeit mitfeiern können, nämlich beim großen Heimatabend am Samstag um 19 Uhr in der Stadthalle und beim Platzkonzert am Sonntag um 17 Uhr vor der Stadthalle. Die Jahrgänger lassen das Fest am Montag mit einem Gottesdienst auf dem Berg und einem Ausflug ausklingen.