Dank als Thema des Tages

Am Sonntag, 2. Oktober trafen sich viele große und kleine Leute in der Evangelischen Kirche in Spaichingen zum traditionellen Erntedankgottesdienst. Im Kindergarten wurde die Tage davor von jedem Kind etwas haltbares zum Essen gespendet, was insgesamt eine ganz große Bollerwagenladung ergab, die die Kinder zur Kirche transportiert hatten.

Im Sonntagsgottesdienst thematisierte Pfarrer Thiemann all die Dinge, für die wir danken können, was natürlich weitaus mehr beinhaltet als nur die klassischen Erntegaben. Bedenkt man, dass die Fangfrage nach der Ernte von Nutella und Konserven für Irritation und einige Schmunzler sorgte, so muss durchaus resümiert werden, dass wir mehr als genug Grund zum Danken haben. Singen, beten, danken - Erntedank ist jeden Tag, denn zum Danken gibt es immer einen Grund. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an alle Kindergarteneltern für die zahlreichen Lebensmittelspenden, die dem Trossinger Tafelladen zugutekommen.