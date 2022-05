Damit Feuerwehrleute nicht abstürzen

Mitglieder der Feuerwehr Spaichingen haben den Lehrgang Absturzsicherung Teil 1 und 2 des Landkreises Tuttlingen absolviert. Die Wehr erklärt, warum dieser Lehrgang wichtig ist.

Bei Einsätzen der Feuerwehr komme es immer wieder vor, dass Arbeiten in Bereichen ausgeführt werden müssen, in denen ein Sturz nicht ausgeschlossen werden kann, schreibt die Spaichinger Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Weder der Feuerwehr-Haltegurt noch die Feuerwehrleine seien für einen Sturz ausgelegt. Aus diesem Grund müssten Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen mit dem Sicherungsmaterial eines entsprechenden „Gerätesatzes Absturzsicherung” durchgeführt werden.

Der Lehrgang soll die Feuerwehrleute befähigen, mit diesem Gerätesatz zu arbeiten. Darunter fällt einmal das theoretische Wissen, wie Geräte- und Knotenkunde, aber auch die verschiedenen praktischen Techniken. Wie das Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich mit festem Standplatz, die Top-Rope Sicherung über die Drehleiter, der waagrechte Vorstieg mit Zwischensicherungen oder der senkrechte Vorstieg mit Zwischensicherungen und Sichern einer Person. Dazu wurden praktische Einsatzbeispiele, die das Vertrauen zur Ausrüstung und dem eigenen Können verstärken, intensiv geübt.

Der Lehrgang, welcher auf Kreisebene stattfand, wurde von den Spaichinger Ausbildern Marius Bühler und Stephan Geiger geleitet. Unterstützt wurden die beiden jeweils durch den Ausbilder Manuel Dekorsy der Feuerwehr Trossingen und den Ausbilder Andreas Hand der Feuerwehr Tuttlingen.

Alle Teilnehmer aus dem Landkreis, zwei Wehrleute aus Wehingen, jeweils ein Feuerwehrmann aus Frittlingen, Emmingen und Reichenbach und auch sechs Spaichinger Kameraden, Benedikt Braun, Maximilian Dreher, Niklas Hauser, Nick Mattes, Leo Scherf, Christian Rieder und Stefan Wiens, haben den Lehrgang erfolgreich absolviert und dürfen nun im Einsatzfall im absturzgefährdenden Bereich arbeiten.