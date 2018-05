Dachsanierung reißt ein Loch in die Kasse

Über ein interessantes, jedoch arbeitsreiches Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen hat die Denkinger Schützengilde in ihrer Hauptversammlung Bilanz gezogen. Dabei standen Ehrungen, Wahlen und die erfolgte Dachsanierung des Schützenhauses im Mittelpunkt.

Für 40 jährige Mitgliedschaft erhielten die Ehrennadel in Gold vom WSV und deutschen Schützenbund Georg Benne, Frank Graf und Erwin Schuler. Die gleichen Ehrennadeln mit eingravierter Zahl erhielten Willi Betting, Germann Fetzer, Ernst Lieb und Werner Streicher für 60-jährige Mitgliedschaft.

Bei den Wahlen stellte sich Oberschützenmeister Michael Numberger nur noch für ein Jahr zur Verfügung‚ Schatzmeister Markus Hafner, Sportleiter Daniel Fischer, Jugendleiter Thorsten Forker, Bogenreferent Klaus Mielke sowie Schützenrat Manuel Simon wurden bestätigt. Für ein weiteres Jahr bleiben Thomas Schmid und Robert Goerlach Kassenprüfer. Das Amt des Gewehrreferenten konnte nicht besetzt werden: Amtsinhaber Norbert Kappeler stellte sich nicht mehr zur Verfügung.

Oberschützenmeister Michael Numberger setzte die Statistik an den Anfang seines Rechenschaftsberichts. Insgesamt hat die Schützengilde 223 Mitglieder. Zehn sind ausgetreten, 20 neue gewonnen werden, die meisten im Bogenbereich.

Der Sportbetrieb laufe insgesamt ganz gut. Bei den Meisterschaften führe die Gilde in Qualität und Quantität den Schützenkreis. Es konnten wieder Starts bei den deutschen Meisterschaften absolviert werden. Während der Bogen- und Pistolenbereich Aufwind hätten, schwächele der Gewehrbereich. Ein Hauptproblem sei sicherlich, dass die Einstiegshürden für die Jungschützen immer größer würden, zum Beispiel hätten sich die Vorschriften für Waffentresore verschärft und die Einstiegspreise verdoppelt.

Nach vielen Vorarbeiten für die Dachsanierung, so die Beantragung der Zuschüsse, konnten die Handwerker diese Ende Oktober beginnen und „zu einem guten Ende führen“, teilte Numberger mit. Bei Arbeitsdiensten wurden weitere Instandhaltungen umgesetzt.

Während Schriftführer Christian Gerovac Höhepunkte aufleben ließ, berichtete Markus Hafner von den Finanzen. Durch die Sanierung seien diese geschmälert worden. Gleichzeitig musste ein Darlehen über 25 000 Euro aufgenommen werden. Robert Goerlach und Thomas Schmid bescheinigten eine „vorbildlich geführte Kasse“.

In Abwesenheit des Gewehrreferenten Kappeler verlas Frank Baumann dessen Sportbericht. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft Luftgewehr konnte der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksklasse A gefeiert werden. Dagegen musste die stark ersatzgeschwächte KK Mannschaft den Abstieg in die Kreisklasse hinnehmen. Bei den Seniorenwettkämpfen konnte sich Willi Betting stets als bester Einzelschütze behaupten.

Bei den Bezirksmeisterschaften errangen die 13 Denkinger Schützen elf Mal Gold, sieben Silber- und zwei Bronzemedaillen. Für die Landesmeisterschaften hatten sich fünf Schützen qualifiziert. Über einen Landesmeistertitel und zwei Vizemeistertitel konnten sich die Schützen freuen. Klaus Storz nahm an den Deutschen Meisterschaften in München teil. Ebenso gute vordere Plätze erreichten die Pistolenschützen, informierte Referent Heinz Laidig. Jessica Forker wurde mit der Luftpistole Kreismeister. Auch bei den Bogenschützen machten die Damen mit sehr guten Ergebnissen auf sich aufmerksam, freute sich Mielke. Bei sieben Arbeitseinsätzen habe man auf dem Platz vieles zu Wege gebracht. Jugendleiter Torsten Forker betreut 14 Jugendliche. Meisterschützin Jessica Forker habe einige neue Rekorde auflegen können.

Der zweite Bürgermeisterstellvertreter Achim Lewedey sprach den erfolgreichen Schützen dickes Lob aus, da ihr Engagement weit über die Grenzen des Ortes hinausgehe. Namens der Gemeinde bedankte er sich für das Kinderferienprogramm und die aktive Jugendarbeit. Der Entlastung stimmten alle zu.

Numberger schnitt das leidige Thema „Arbeitsdienst“ an. Obwohl hier bereits vor Jahren ein Beschluss gefasst wurde, der für die aktiven Schützen Gültigkeit habe, sei die Teilnahme mager. Er richtete den Appell an die Schützen, die beschlossenen Stunden einzubringen. Man wolle nochmals einen Versuch starten, bevor der existierende Beschluss greife und die „Arbeitsverweigerer“ zur Kasse gebeten werden müssten.