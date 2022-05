Da ist es doch! Zeit fürs neue „Danke der Woche“: Maienstecken.

Falls du den Eindruck hast, dieses Thema sei viel zu spät dran, lass dir sagen, dass heute kaum noch etwas ist, wie einstmals. Schon das Wort „einstmals“ kennt man nicht mehr! Hört, hört: Früher, als ich noch ein Kind war (auch körperlich), da war der Morgen nach dem Maienstecken immer magisch. Voller Wunderfitz und mit leuchtenden Augen wurde gesucht, was versteckt, verziert, verschoben oder anderweitig verrückt worden war. Und heute? Heute ist Maienstecken der Vorgang, selbst alles auf dem eigenen Grundstück zu verstecken. Damit es nicht von den Kindern, Jugendlichen, und jung gebliebenen Erwachsenen versteckt werden kann. Super. Als ob überhaupt noch jemand käme. Es passiert nämlich nix. Außer der ganzen Arbeit im Vorfeld, die Sachen wegzuräumen. Wir könnten es „Do-it-yourself-Maienstecken“ nennen. Oder wir lassen es bleiben. Stimmt beides.

Dabei hatte ich dieses Jahr extra nicht alles weggeräumt, um zu schauen, ob der Rest vielleicht wegkäme. Die ausgelatschten Gartenschuhe zum Beispiel. Oh, ich war sicher, die wären weg! Nö. Sie sind heute noch da, maßlos enttäuscht und … stinkig.

Also, hab ich etwas verpasst? Ist die Tradition des Maiensteckens im Rahmen der Pandemie in Vergessenheit geraten?

Ich will mich hiermit ja auch gar nicht für einen Streich bewerben. Aber vor ein paar Jahren haben wir uns noch sehr gefreut, als wir den bisher besten Gag bewundern (ver)du(r)ften:

Damals war nämlich das übergroße Trampolin der Kinder so ziemlich das Einzige gewesen, was wir nicht schon vorher in Sicherheit gebracht hatten. Am nächsten Morgen war es prompt nirgendwo mehr auf unserem Grunzstück zu finden – was für eine spaßige Sauerei! Verblüfft und lachend sind wir damals ins Auto gestiegen, haben das Garagentor per Knopfdruck geöffnet und es auch gleich wieder geschlossen. Denn verdutzt sahen wir das Trampolin vor dem Eingang der ebenso verdutzten Nachbarn stehen.

So, der springende Punkt ist jetzt nicht das Trampolin selbst. Sondern die Tatsache, dass damals noch Lust auf Maienstecken herrschte. Da tauchten sogar Anhänger auf dem Dach einer Garage auf, während das Auto vor dem Lokal stand, wo gefeiert und dann nach Hause gelaufen worden war.

Du ahnst es ja nicht.

Aber der Klassiker war wohl die Tanne auf dem Dach. Damals galt das Motto „Lieber den Schatz an der Hand als die Tanne auf dem Dach“. Heute gibt es dafür bestimmt eine App. Wow.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Versteckrüben.