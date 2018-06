Cynthia Müller fehlen 0,6 Punkte zum Sieg

Für einen Sieg hat es nicht gereicht. Dennoch haben die Turnerinnen des TV Spaichingen den starken Eindruck vom Bezirksfinale in Biberach beim Landeswettbewerb bestätigt. Das beste Ergebnis beim Landesfinale in Schafhausen/Weil der Stadt erzielte Hanna Klauser. In der Altersklasse 7 landete sie auf dem zweiten Platz.

Unterstützt durch die Trainerinnen Letizia Leotta, Tanja Müller und Elke Honer, die auch als Kampfrichterin im Einsatz war, mussten die Turnerinnen an den Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden vorgeschriebene Pflichtübungen (P-Stufen) absolvieren. Mit 49,50 Punkten landete Klauser auf dem zweiten Platz der AK 7. Evelyn Krieger (AK 8) verpasste mit 53,80 Punkten nur um Haaresbreite den dritten Platz. In der Altersklasse 11 war die Konkurrenz gleichmäßig stark. Cynthia Müller hatte nur 0,6 Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Mit 58,95 Punkte rutschte sie sogar als Fünfte aus den Medaillenrängen.

Die männlichen Turntalente des TV Spaichingen hatten bei ihrem Landesfinale, das an gleicher Stelle stattfand, keinen guten Tag erwischt. In der Altersklasse bis 11 Jahre reichte es für Marcel Eppler nach einer verpatzten Übung an den Ringen nur noch für den 15. Rang. Sein Vereinskamerad Georg Braunschweiger erreichte in der AK 12 den elften Platz. Simon Limburger, ebenfalls vom TV Spaichingen, landete gegen die starke Konkurrenz auf Platz 14. Trotzdem war die Wettkampferfahrung in einem Landesfinale für die jungen Turner wichtig und wertvoll.