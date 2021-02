Coronazentrum reduziert Zeiten

Die zentralen Corona-Anlaufstellen am Gesundheitszentrum Spaichingen ändern ihre Öffnungszeiten. Die Corona-Teststelle ist ab sofort am Dienstag und Freitag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und kann nur durch vorherige Anmeldung beim Gesundheitsamt unter der Rufnummer 07461/92 64 990 aufgesucht werden. Die Fieberambulanz ist sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. „Die Inanspruchnahme ist in den letzten Tagen zurückgegangen, daher haben wir uns entschlossen, die Öffnungszeiten zu reduzieren“, erläutert der Pandemiebeauftragte für den Landkreis Tuttlingen, Dr. Matthias Szabo. „Wenn es erforderlich ist, können die Öffnungszeiten der Abstrichstelle und der Fieberambulanz auch kurzfristig wieder erweitert werden.“

Patienten mit Covid-19-Symptomen wenden sich telefonisch an Haus- oder Kinderärzte oder an eine Corona-Schwerpunktpraxis. Abends, nachts sowie am Wochenende ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der 116117 zu erreichen.