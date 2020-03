Zwar sind die Schulen überall im Land bis zu den Osterferien geschlossen. Das bedeutet aber keine Verlängerung der Ferien, sondern eine Verlagerung des Lernens von der Schule nach Zuhause. Besonders E-Mails sind jetzt das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Lehrern und Schülern. Manche Schulen haben Lernmaterialien und Hausaufgaben auch auf ihre Homepages gestellt. Schulen, die die Kommunikationsplattform Untis nutzen, hatten aber zunächst Probleme mit dem überlasteten Server.

Das von einer Firma aus Österreich zur Verfügung gestellte Programm WebUntis wird zu „normalen“ Zeiten vor allem als Online-Stundenplanungsprogramm genutzt. Während der Schulschließung wird es aber bei manchen Schulen zur zentrale Basis zur Information und auch Kommunikation.

Zu Problemen ist es bis Mitte der Woche bei der Untis-Messenger-App gekommen, die aber nicht von allen Schulen genutzt wird.

„Das Problem ist die Menge der Daten“, erklärt Michael Haas, Konrektor der Realschule Spaichingen. „Dafür reichen die Server des Unternehmens nicht aus, weil jetzt ganz, ganz viele Schulen, nicht nur in Baden-Württemberg, diesen Dienst gleichzeitig nutzen wollen.“ Und angesichts international unterbrochener Lieferketten sei es wohl auch schwierig, neue Server zu beschaffen, so Haas.

„Corona wird die Schullandschaft grundlegend verändern“, ist Maurer überzeugt. Auch an der Schillerschule werde man sich nun verstärkt mit Themen wie digitale Lernplattformen beschäftigen. „Wir müssen jetzt erstmal überblicken, was für unsere Schularten eigentlich passt.“

Schulen, die vor allem über E-Mail kommunizieren, stehen gelegentlich vor einem anderen Problem: Die E-Mail-Postfächer mancher Schüler beziehungsweise Eltern sind voll, so dass neue Nachrichten nicht mehr ankommen.

Auch in der Rupert-Mayer-Schule, einer freien katholische Grund-, Werkreal- und Realschule in Spaichingen setzt vor allem auf E-Mail. „Die Abschlussklassen der Realschule, die skypen sogar“, so Jutta Höss, Rektorin im Kirchendienst der RMS.

Da mittlerweile auch Lehrerkonferenzen verboten sind, vernetzten sich die Kollegen untereinander über den Messneger-Dienst Threema, „das sichere Whatsapp“, so Höss.

Das ganze läuft über den eigenen Schulserver. Nachrichten und Aufgaben würden in der Regel sofort verschickt. Bei höhere Belastung hänge der Server manchmal ein paar Minuten, „aber nicht so, dass er zusammenbricht“, so Höss.

Da auch die RMS gerade an ihrem Medienbedarfsplan arbeitet, um Zuschüsse aus dem Digitalpakt des Bundes zu erhalten, sollen jetzt auch die Erfahrungen in der Corona-Krise in den Plan einfließen. Rektorin Höss hat ihre Kollegen ausdrücklich beauftragt: „bitte schreibt auf, was verbesserungsbedürftig ist“.

Die Realschule Mühlheim hat auf ihrer Homepage unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ die Hausaufgaben für jede Klasse online gestellt. E-Mail wird hier vor allem für Rückfragen an die Schule genutzt, und Schüler und Eltern erreichen die Lehrkräfte jederzeit über deren Dienst-E-Mail und von 8 bis 12 Uhr auch telefonisch.

An der Grundschule Rosenschule in Trossingen setzt man auf und hat den Schülern Arbeitsblätter für die nächsten drei Wochen mit nachhause gegeben. „Man kann in der Grundschule nicht davon ausgehen, dass jeder Schüler einen Computer daheim hat“, so Schulleiterin Kathrin Gass. Jede Klassenlehrerin hat den Eltern eine Kontaktadresse hinterlassen, auf der sie per E-Mail oder auch per Telefon für Rückfragen erreichbar ist.

Auch die Erwin-Teufel-Berufsschule (ETS) in Spaichingen setzt überwiegend auf E-Mail-Kommunikation. Die Ausbildungsbetriebe der Schüler in den Berufsschulklassen - sie machen, so Konrektor Werner Blaudischek, rund zwei Drittel der Schülerschaft an der ETS aus - werden per E-Mail mit Aufgaben und Unterrichtsmaterial versorgt. Die Vollzeitschüler – rund ein Drittel der Schülerschaft – , insbesondere die Abschlussklassen sowie die Techniker haben bereits Unterrichtsmaterialien erhalten und werden fortlaufend versorgt. Gleichzeitig erfolgte bereits Online-Unterricht mit mehreren Klassen. Die Schüler sind in regelmäßigen Kontakt mit den Lehrern „und bisher“, so Blaudischek, „gab es keine Kommunikationsprobleme“.