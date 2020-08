Corona: Großer Andrang beim Spaichinger Abstrichzentrum

Das Abstrichzentrum des Landkreises Tuttlingen am Spaichinger Gesundheitscampus wird rege genutzt. Waren am ersten Testtag, dem vergangenen Mittwoch, noch 60 Menschen ins Testzentrum gekommen, so waren es am Freitag schon 75. Kommen darf nach wie vor nur, wer sich vorher einen Termin bei der Corona-Hotline des Tuttlinger Landratsamtes hat geben lassen.

„Sowohl die Ärzte, als auch die medizinischen Fachangestellten, sind freiwillig vor Ort“, erklärt Praxismanagerin Gülsen Gül, die das Zentrum organisiert. Sie werden aber für die Tätigkeit entschädigt. Die Ärzte sind alle niedergelassene Mediziner aus dem Landkreis. Die diensthabende Ärztin sagt: „Die Patienten sind alle gut vorbereitet, manche haben sogar schon mit den Kindern zuhause geübt.“