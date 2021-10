Container sind auf dem Freibad-Parkplatz zwischengelagert

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird in Spaichingen eine Containerwohnanlage für Wohnsitzlose, Flüchtlinge, Bedürftige und sozial Schwache erreichtet. Die dafür notwendigen Container wurden im Mühlheim an der Donau abgebaut und sind inzwischen am Parkplatz des Freibads Spaichingen zwischengelagert.

Hier werden sie zweckgebunden umgerüstet und am vorgesehenen Standort am Franziskusweg 16 in rund zwei Monaten errichtet, berichtet die Stadt Spaichingen auf ihrer Homepage. Die Zufahrt zum Prima Park Spaichingen ist frei zugänglich, betont die Stadtverwaltung, und die Besucher können problemlos die Minigolf-Anlage erreichen.