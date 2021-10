CO2-Ampeln in Spaichingen und Aldingen im Einsatz

So funktionieren die Ampeln

Die CO2-Ampeln, die in Spaichingen und Aldingen eingesetzt werden, stammen von der Firma Werma Signaltechnik aus Rietheim-Weilheim. Das Gerät misst den Gehalt von Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft. CO2 gilt laut Bundesumweltamt als guter Indikator dafür, wie viel Luft in einem Raum bereits verbraucht ist. Die Ampel misst die Konzentration in Parts per Million (ppm). Gute Raumluftqualität hat eine CO2-Konzentration unter 1000 ppm, innerhalbdieser Werte zeigt die Ampel grün an. Wird diese Konzentration von 1000 ppm überschritten, schaltet die Ampel auf gelb, bei mehr als 2000 ppm auf rot und bei über 3000 ppm auf rotes Blinklicht. Einige Modelle sind noch detaillierter und zeigen die Sättigung an Kohlenstoffdioxid in Prozent. Damit die Ampel korrekt misst, muss sie etwa auf Kopfhöhe sein