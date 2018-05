„Club 27“ ziert fortan Musikcafé

Der berühmte „Club 27“ mit in diesem Alter verstorbenen Musikern ist nun im „Café Treibsand“ an der Spaichinger Hauptstraße verewigt. Der Rottweiler Graffiti-Künstler Konstantin Müller hat ihre Häupter an den vergangenen beiden Tagen an einer Wand auf fünf mal vier Metern aufgebracht. Müller hat in Spaichingen bereits Spuren hinterlassen – einige der Graffiti am Skaterpark der Schlüsselwiese stammen von ihm.

Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse – der Musikliebhaber schnalzt mit der Zunge, wenn er diese Namen hört. Hinzu genommen hat Müller den ebenfalls jung verstorbenen Künstler Jean-Michel Basquiat. Zwei 14-Stunden-Schichten hat er am Montag und Dienstag eingelegt, um das Septett als visuelle Entsprechung zu der im „Café Treibsand“ laufenden Rockmusik zu vergegenwärtigen.

„Ich hatte schon seit zwei Jahren die Idee, den Club 27 an die Wand zu bringen“, sagt Timo Gessler, seit knapp fünf Jahren Betreiber des Musikcafés. Lange habe er nach einem geeigneten Künstler gesucht, „aber keiner hat sich ran gewagt – vielleicht waren meine Anforderungen zu hoch“. Die Musiker sollten erkennbar sein, „aber es sollte keine Fotografie werden – die künstlerische Freiheit sollte erhalten bleiben“.

Schließlich stieß er auf Konstantin Müller. Für ihn, der sich seit 15 Jahren mit der Spraydose künstlerisch auslebt, war das Projekt mit ganz herkömmlichen Pinseln Neuland. „Ich habe zwar schon häufiger Gesichter kreiert, aber nicht in diesem realistischen Rahmen.“ Die Vorlagen googelte er: So stellt sich der 1969 verstorbene Rolling Stones-Gitarrist eher als der vom Drogenkonsum gezeichnete späte Brian Jones dar. Auf ein Grundraster hat Müller die Porträts zunächst mit schwarzer und weißer Farbe aufgetragen, danach transparente Farben angebracht, vorwiegend in gelb und blau gehalten. Ein besonderes Stilmittel auch seiner Graffiti hat Müller beibehalten: herunterlaufende Farbspuren lässt er bewusst stehen.

Seit einem Jahr arbeitet der 31-Jährige als freischaffender Künstler. Der Autodidakt verdiente sein Geld als Einrichter für Spritzguss, „dann ist die Firma pleite gegangen und ich musste mich neu orientieren“. Müller arbeitet häufiger mit der Rottweiler Galerie Hochmauren zusammen. „Derzeit arbeite ich akribisch an meiner ersten Ausstellung.“