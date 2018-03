Chronik erzählt von Deilingen 2017

Wer in zehn oder 20 Jahren einmal nachlesen will, was anno 2017 in Deilingen los gewesen ist, könnte auf den Jahresrückblick der Gemeinde zurückgreifen. Der Überblick über sämtliche Aktivitäten in Deilingen im vergangenen Jahr ist nun im Rathaus erhältlich. Er enthält Berichte aus der Gemeinde, der Kirchen sowie aller Vereine und Organisationen im Ort.

65 Seiten ist das Werk im Din-A4-Format dick. „Wir danken allen Vereinsvorständen, Schriftführern und fleißigen Schreibern für ihr Engagement zur Erstellung unserer Ortschronik“, sagt Bürgermeister Albin Ragg. Herausgeber und Verfasser des Jahresrückblicks ist die Gemeinde. Grundlage der Beiträge sind Veröffentlichungen im Heuberger Boten, im Mitteilungsblatt der Gemeinde sowie die verfassten Texte der Deilinger Vereine und Organisationen.

Ein Drittel nimmt der Rückblick von Monat zu Monat ein: Ausführlich werden die wichtigsten Ereignisse beleuchtet – so im Januar 2017 der Neustart der kommunalen Jugendarbeit, Ende März der Spatenstich zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Bürgermeisterwahl am 9. April mit 92,7 Prozent der Stimmen für Amtsinhaber Albin Ragg als einzigem Bewerber, die Gründung des Helferkreises für Asylbewerber Anfang Mai, der Aufstieg des SV Deilingen in die Fußball-Kreisliga A wenige Tage später, das Deilinger Dorffest im Juli, die örtlichen Ergebnisse der Bundestagswahl im September, die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten des Schuppen- und Mischgebiets „Bitze“ im Oktober.

Aufgelistet sind ferner sämtliche Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle in Deilingen im vergangenen Jahr. Die Einwohnerzahl stieg an: von 1695 Ende 2016 auf 1709 am 31. Dezember 2017.

Kindergarten und Grundschule berichten von ihrer Arbeit, ebenso die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Ein Höhepunkt war dabei sicher der Abschluss der Sanierungsarbeiten des alten Kirchturms der Marienkirche im August.

Auf 25 Seiten kommen, illustriert mit vielen Bildern, die Deilinger Vereine und Organisationen zu Wort: Über alles, was sie im vergangenen Jahr gemacht haben, berichten Albverein, Angelverein, Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr, Guggenmusik Bockdobel Pfuper, Handharmonikaclub Frohsinn, Interessengemeinschaft Loipe, Männergesangverein Liederkranz, Musikverein, Narrenzunft, Obst- und Gartenbauverein, Seniorengemeinschaft, Sportverein und Tischtennisclub.

Der Deilinger Jahresrückblick 2017 ist für drei Euro zu erwerben.