Christbaumaktion der Kolpingsfamilie wird zum Erfolg

„Unumwunden als großen Erfolg“ bezeichnet die Kolpingsfamilie in ihrer Pressemitteilung den ersten Christbaumverkauf in der Geschichte der Kolpingsfamilie Spaichingen. Am zweiten Adventssamstag am Edith-Stein-Haus sei man zwei Stunden vor dem eigentlichen Verkaufsende ausverkauft gewesen.

Doch nicht nur die 200 Nordmanntannen aus dem Schwarzwald hätten reißenden Absatz gefunden, so die Pressemitteilung der Kolpingsfamilie, sondern auch Glühwein, Punsch und Wurst fanden ihre Abnehmer.

Eine Besonderheit der Aktion war der Lieferservice nach Hause am Abend zuvor oder am Verkaufstag. Dies von vielen Menschen gerne angenommen worden.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Michael Wientges, der gleichzeitig auch der Ideengeber der Aktion war, zeigte sich glücklich und wagte einen Blick nach vorne, wie zitiert wird: „Wir sind natürlich hochzufrieden mit dem Ergebnis und werden im nächsten Jahr die Aktion fortführen. Dann wollen wir unser Angebot etwas erweitern und zudem ein kleines zur Atmosphäre passendes Rahmenprogramm auf die Beine stellen.“