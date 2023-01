Christbaumaktion der Evangelischen Jugend in Spaichingen

Auch in diesem Jahr sind in Spaichingen die Mitarbeiter der Evangelischen Jugend unterwegs, um ausgediente Christbäume im gesamten Stadtgebiet einzusammeln. Die Aktion läuft am Samstag, 14. Januar. An diesem Tag werde die Bäume ab 8.15 Uhr abgeholt. Sie sollten gut sichtbar und sorgfältig abgeschmückt am Straßenrand liegen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Jugendlichen erbitten erneut um eine Baumspende in Höhe von fünf Euro pro Baum, die weitergeleitet wird. Ein Teil kommt wie immer der Kinderfreizeit auf der Fuchsfarm zugute, die in diesem Jahr vom 29. Mai bis 2. Juni stattfindet. Mit dem andern Teil unterstützt die Aktion das „Ulmer Nest“. Die Evangelische Jugend bittet daher die Spaichinger Bevölkerung um ihre großzügige Unterstützung der diesjährigen Christbaumaktion.

Wie im vergangenen Jahr wird die Baumspende möglichst nicht in bar, sondern per Überweisung auf das Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde erbeten. IBAN: DE23 6435 0070 0021 6716 45, BIC: Solades1TUT.