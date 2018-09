Der Kammerchor des Jugendchors Spaichingen, besser bekannt unter dem Namen Choropax, hat sich der englischen Kathedralmusik verschrieben. Das Konzert findet am Samstag, 6. Oktober, statt.

In einem außergewöhnlichen Programm präsentieren die 15 ambitionierten Sängerinnen und Sänger Anthems (Motetten) sowie eine komplette Messvertonung typischer Vertreter der spätromantischen und neueren Szene der englischen Kathedralmusik wie Balfour Gardiner, Ralph Vaughan Williams, John Rutter, Robert Jones und Christopher Tambling.

„ Deren in der Romantik wurzelnden Kompositionsstil zeichnet sich aus durch spannungsgeladene, kontrastreich und immer natürlich fließende, mitunter zu Herzen gehende Melodik und Harmonik. Typisch für diesen Typus ist zudem, dass der sinfonisch gesetzte Orgelpart nicht nur als Begleitung und Unterstützung des Chorsatzes dient, sondern vielmehr selbst konzertanter gleichberechtigter Partner ist“, so der Chor in seiner Mitteilung.

Der künstlerische Leiter, Edgar Blaas, spielt daher den Orgelpart selbst, dirigiert wird das Konzert von seiner Frau Annette Blaas, die den Chor früher auch schon selbst leitete. Blaas ist auch in Trossingen ein bekannter Name, ist Edgar Blaas dort doch Kantor der katholischen Kirche.

Das Konzert auf dem Spaichinger Berg findet am Samstag, 6. Oktober, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.