Chorgemeinschaft Fischermühle singt auf dem Dreifaltigkeitsberg

Die Chorgemeinschaft Fischermühle singt am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg Mozarts „Requiem“. Instrumental begleitet wird sie von einem Projektorchester vorwiegend aus Studenten der Musikhochschule Trossingen, aber auch aus befreundeten Musikern. Die künstlerische Leitung hat Ursula Riehm. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Chorgemeinschaft große geistliche Werke wie die „Matthäuspassion“ oder Schuberts As-Dur-Messe auf dem Berg aufgeführt.