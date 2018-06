Eine echte Sternstunde der Kirchenmusik haben etwa 300 Zuhörer am Totensonntag in der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg erleben dürfen. Die Chorgemeinschaft Fischermühle sang – und zwar so berückend schön, dass viele Besucher am Ende Tränen in den Augen hatten.

Chorleiterin Ursula Riehm hatte ihre 19 Sängerinnen und neun Sänger aufs Beste vorbereitet. Sie sangen klangrein wie aus einem Guss – und das mit großer Hingabe. Die Dirigentin selbst dirigierte wie immer ohne Noten. Sie hat bei ihren Konzerten alle Partituren und Texte im Kopf, um sich ganz auf die Musik und ihren Chor konzentrieren zu können.

Mit großer Gestaltungskraft geht die engagierte Musikpädagogin gleich zu Beginn das Hauptwerk des Abends an, Johann Sebastian Bachs Choralmotette „Jesu, meine Freude“. Bereits bei den ersten Takten des Chorals spüren Chorsänger und Konzertbesucher, dass ihnen heute ein ungemeinen packendes Konzerterlebnis bevorstehen würde: Der runde Chorklang, akustisch verstärkt durch die große Kirchenkuppel, wird zum puren Wohlklang und verspricht ein Konzert, das Sängern wie Hörern unter die Haut gehen würde. Ursula Riehm legt ihr ganzes Herzblut in die Interpretation einer der bedeutendsten Bach-Motetten. Mit hoher Gestaltungskraft verwandelt der Chor, unterstützt von Orgel (Ulrike Ehni) und Cello (Martin Schneider), jede Choralvariation, jeden Zwischengesang, ja jedes tragende Wort zu der Musik, die sich der Komponist gewünscht hatte. Das Wort „nichts“ wird dreimal laut und leise wiederholt und auf geradezu naturalistische Weise hervorgehoben. Der Satz „Denn das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht“ wird unter Riehms virtuosen Händen zu einem jubelnden Bekenntnis. Und beim dramatischen Höhepunkt „Trotz dem alten Drachen“ drohen dämonische Kräfte die Choralmelodie zu zerreißen.

Auf derart gestalterischem Höhenflug geleitet die Dirigentin ihre Sängerinnen und Sänger in anderthalb Stunden durch über drei Jahrhunderte der musica sacra. Zwei Hugo-Distler-Lieder werden zu reinen seraphischen Schönheiten. Der kristallklare Sopran von Mechthildis Mauder legt ein überirdisch schönes „Selig“ zwischen die anderen Stimmen. Hugo Wolfs „Einkehr“ wird ein „Gänsehaut“-Lied in wohltuender Romantik. Den „Trost“, komponiert vom verstorbenen Ehemann der Dirigentin, Peter-Michael Riehm, kredenzt der Chor sorgsam wie einen Schatz. Bei zwei Liedern des finnischen Star-Komponisten Jean Sibelius schwelgen alle in nordisch-herben Harmonien. Zwei Brahms-Werke macht die Chorgemeinschaft zu romantisch-erlebnishaften Auseinandersetzungen mit Tod und Ewigkeitshoffnung. Zwischendurch spielt Ulrike Ehni ein Orgelsolo und Sylvia Korn rezitiert Gedichte.

Welches Werk könnte so ein erfülltes Konzert besser beschließen als Mendelssohns geniale Vertonung von Psalm 91. In strahlender Schönheit singt der Chor das berühmte „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“.

Vor lauter Begeisterung haben die Organisatoren vergessen, Spenden zu sammeln. Zugedachten Spenden zur Deckung der Unkosten können aufs Konto des Chores überwiesen werden.Kontoinhaber: Chorgemeinschaft Fischermühle, Konto-Nummer: 134 018 023, Sparkasse Zollern-Alb. BLZ: 653 512 60. (sg)