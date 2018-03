Chinaseuche hält Züchter auf Trab

Der Kreisverband Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen der Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchter hat seine Hauptversammlung in Denkinger Züchterheim abgehalten. Hierbei wurde der Kreisvorsitzende Holger Haller für weitere zwei Jahre bestätigt. Für die ausscheidende Ina Blümel wurde Susanne Lewedey aus Denkingen als neue Schriftführerin gewählt. Bastian Unger übernahm das Amt des Beisitzers von Thomas Broghammer.

War es vor zwei Jahren die Vogelgrippe mit Stallpflicht, die den Züchtern zusetzte, so wurden im vergangenen Jahr die Kaninchen heimgesucht, was unter den Züchtern einige Aufregung verursachte. Waren doch die letzten Weichen für eine weitere gemeinsame Kreisschau mit dem Kreisverband Balingen am 9./10. Dezember in den Messehallen in VS-Schwenningen gestellt. Kurzfristig musste der Ausschuss reagieren aufgrund mehrerer Ausbrüche der Chinaseuche RHD2 (Rabbit Haemorrhagic Disease) im Umkreis, so Kreisvorsitzender Holger Haller. „Nach intensiver Diskussion und aufgrund der hohen Verantwortung, die wir für jedes einzelne Tier tragen, mussten wir der Seuche klein bei geben und die Kreisschau absagen.“ Eine reine Durchführung für die Sparte Geflügel sei aufgrund der hohen Kosten der Halle nicht tragbar gewesen. Jegliche Versuche, eine kleinere Alternative zu finden, sei wegen der Kürze der Zeit nicht umsetzbar gewesen, so der Vorsitzende.

Schriftführerin Ina Blümel verlas ihr letztes Protokoll von der Hauptversammlung 2017. Kreisvorsitzender Holger Haller informierte über die Hauptversammlung des Landesverbands Württemberg-Hohenzollern in Westerheim und der ZDRK-Hauptversammlung in Isernhagen. Die RHD-Problematik habe auch den Landesverband auf Trab gehalten. Dieser empfahl nachdrücklich, alle Tiere der wertvollen Zuchtbestände gegen RHD in allen bekannten Varianten zu impfen.

Kreiszuchtwart Kaninchen Reinhold Roth bestätigte die gute Qualität der Züchter. 2017 wurden vier Jungtierschauen sowie zwölf Lokalschauen im Kreisverband abgehalten, wobei einige Züchter Erfolge errangen. Zu der ausgefallenen Kreisschau in Schwenningen waren 440 Kaninchen und 720 Tiere der Sparte Geflügel/Tauben vom Kreisverband gemeldet. Dagegen stellten 38 Züchter 238 Tiere bei der Bundesschau in Leipzig aus, darunter sechs Jungzüchter mit 28 Tieren. Der Kreisverband schaffte sechs Deutsche Meister, davon zwei Deutsche Meister in der Jugend.

Von einem ereignisreichen Zuchtjahr konnte Zuchtwart Tauben Alexander Zinell berichten. An der baden-württembergischen Landesgeflügelschau in Ulm stellten sich vier Züchter aus dem KV dem Wettbewerb. Bei der VDT-Schau in Leipzig brachten vier Züchter drei DM-Titel mit nach Hause. Auch an den Sonderschauen in Nüdlingen und Tennenbronn nahmen Züchter aus dem KV teil, wobei gute Werte erzielt wurden.

Der Kassenbericht von Manuel Furiak fand das Wohlwollen der Versammlung, zumal der Kreisverband ein gutes Finanzpolster besitzt. Josef Frick und Monique Plate prüften die Kasse und stellten einwandfreie Führung fest.

Der Landesverbandsvorsitzende von Baden, Walter Weißer, richtete den Appell an alle Ortsvereine, die Jugendarbeit zu forcieren, damit die Zucht von Kaninchen und Geflügel in den Vereinen weiter bestehen könne.

Als Termine gab Holger Haller bekannt, dass der Z 438 Denkingen die Kreisjugend-Jungtierschau am 1./2. September ausrichtet. Gleichzeitig findet am 1. September in Denkingen das Kreiszüchtertreffen statt und die Jahreshauptversammlung 2019 am 16. März ist wiederum im Züchterheim in Denkingen.