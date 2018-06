Chefvolkswirt von Bosch ist verhalten optimistisch

Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Schule haben in der Anton-Häring-Kantine gespannt der volkswirtschaftlichen Analyse des promovierten Volkswirts von der Robert Bosch GmbH, Thomas Hueck, zugehört. Zuvor begrüßte Juniorchef Jürgen Häring Prominenz zur Rahmenveranstaltung der Inter-ETS-Versammlung besonders: Altministerpräsident Erwin Teufel als Namensgeber der Spaichinger Berufsschule, Ex-Landeswirtschaftsminister Ernst Pfister, den früheren Staatssekretär Ernst Burgbacher und den früheren Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher. Stellvertretend für die zahlreichen Bürgermeister hieß der Gastgeber den Ortsschultes Thomas Leibinger willkommen.

Der neu gewählte Inter-ETS Vorsitzende Robert Pemsel skizzierte die Erfolgsgeschichte des 1979 gegründeten Fördervereins für die Spaichinger Berufsschule. Der Interessengemeinschaft gehörten 115 Mitglieder an. Neben den Gemeinden des Einzugsbereichs, zahlreichen Ausbildungsfirmen und Lehrkräften der Schule unterstützten auch Einzelpersonen materiell und ideell die Erwin-Teufel-Schule. Sämtliche Spenden und Beiträge flössen bei einem verschwindend geringen Verwaltungsaufwand direkt den Beruflichen Schulen zu. Diese sei dankbar, weil der schnelle technologische Fortschritt ständige Modernisierungen der Lehrmittel erfordere. Der Förderverein leiste auch einen Beitrag zur wohnortnahen beruflichen Weiterbildung.

Hueck zeichnete ein nachdenklich machendes Szenario: „Die Staatsschuldenkrise ist noch nicht ausgestanden, und was passiert eigentlich, wenn in absehbarer Zeit die Zinsen wieder ansteigen?“ Eine „massive“ Enttäuschung der wirtschaftlichen Entwicklung seien auch die meisten sogenannten Schwellenländer. Während in Europa das Geschäftsklima, mit Ausnahme von Griechenland und Frankreich, doch stabil sei, passiere momentan beispielsweise in Brasilien ein beängstigender Abwärtstrend.

Doch nicht nur in Entwicklungsländern nehme die Kluft zwischen Arm und Reich wieder zu. Auch in der EU sei diese ungute Entwicklung zu verzeichnen. Und dabei sei doch das Ziel der Gemeinschaft eine schrittweise Angleichung der Lebensverhältnisse. So verwundert es den Ökonomen kaum, dass sich – parallel zu diesem Missverhältnis – auch die Aufnahmebereitschaft für die Flüchtlinge in den ärmeren EU-Staaten unerfreulich entwickelt.

Trotz einigen Turbulenzen bleibe der fernöstliche Bereich auch künftig ein Impulsgeber im Wachstum. Obwohl sich die Stimmung in China eingetrübt habe, sieht der Referent dort keine negative Gesamtentwicklung. Zwischenzeitlich sei das „Reich der Mitte“ kein billiger Produktionsstandort mehr. Doch stünden der dramatisch stark gestiegenen Verschuldung der Staatsunternehmen hohe Währungsreserven gegenüber. Auch das Schwellenland Indien habe eine ordentliche Situation, ganz im Gegensatz zu Russland, Südafrika und der Türkei.

Besorgte Anfragen gab es in der regen Diskussion wegen des VW-Abgasskandals, zum „EU-Wackelmitglied“ England, zum Schweizer Franken, zur Leitzinsentwicklung und zum überschwemmten Öl- und Rohstoffmarktmarkt.