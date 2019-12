CDU will Stadtidentität stärken

Am Montag, 16. Dezember, wird im Spaichinger Gemeinderat der Haushalt 2020 beraten und die Fraktionen werden dazu ihre Anträge einbringen. Die CDU-Fraktion möchte laut ihrer Pressemitteilung insbesondere in den Themenfeldern „Freizeit" und „Stadtidentität“ zu Verbesserungen beitragen.

„Eine Vielzahl von Bürgergesprächen liegt diesen Anträgen zugrunde“, wird der Fraktionsvorsitzende Uli Braun zitiert. Für den Jugendschutz im Freibad will die CDU im Spaichinger Freibad Nichtraucher-Zonen haben, damit insbesondere Kleinkinder geschützt sind. Vor dem Hintergrund hoher Investitionen, insbesondere für das Schillerschul-Lehrschwimmbecken, habe die CDU die Haushaltslage im Blick und möchte mit kleinen Summen dennoch die Schlüsselwiese aufwerten, und zwar durch die Installation eines mit Wasserstopp-Funktion ausgestatteten Wasserhahnes, damit Jugendliche ihre Trinkflasche befüllen können. Zudem beantragt die CDU-Fraktion die Installation eines LED-Scheinwerfers beim Unterstand. Die CDU beantragt dafür 5000 Euro

Die CDU-Fraktion begrüße die Einrichtung des Waldkindergartens beim Trimm-Dich-Pfade. Um dort die Sicherheit und Sauberkeit zu sichern, schlägt die Fraktion eine Leinenpflicht für Hund vor. Das Steinkreuz auf dem Kreuzplatz weise witterungsbedingte Schäden auf und sei nicht mehr in einem repräsentativen Zustand, so die CDU-Räte weiter. Deshalb beantragt die CDU-Fraktion, 5000 Euro für die Sanierung des Kreuzes in den Haushalt einzustellen. Die CDU-Fraktion beantragt zudem, zukünftig Schachtdeckel mit Spaichinger Stadtwappen und dem Schriftzug „Stadt Spaichingen“ zu verbauen – „ein Beitrag zur Identifikation mit unserer Heimatstadt und eine Aufwertung der Innenstadt für Handel und Tourismus“, so die CDU.

Die CDU-Fraktion sei zudem überzeugt, dass durch das sichtbare Anbringen und Hissen der Stadtflagge, wo möglich auch der Bundes-, Landes- sowie der Flagge der Europäischen Union an städtischen Gebäuden und Einrichtungen ein wichtiger Beitrag zur Identitätsstiftung und Heimatpflege geleistet werden könne. Zudem beantragt die Fraktion 5000 Euro für besser lesbare Hinweisschilder, die auf bestehenden Ge- und Verbote hinweisen. Um die nach Ansicht der CDU-Fraktion besorglich steigende Zahl der Anträge auf den sogenannten „Kleinen Waffenschein“ zu regulieren, beantragt die CDU-Fraktion die Erhöhung der Gebühren des „Kleinen Waffenscheins“ auf mindestens 100 Euro.