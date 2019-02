CDU Spaichingen: Gutachter einschalten

Auf allen Ebenen sind Vertreter der CDU derzeit laut einer Pressemitteilung unterwegs, um für eine Zukunftsperspektive der Spaichinger Klinik zu kämpfen. „Wir sind allen Beteiligten, darunter Guido Wolf, Erwin Teufel, Franz Schuhmacher, den Spaichinger Ärzten und vielen anderen dankbar für ihren persönlichen Einsatz“, so die Spaichinger CDU-Vorsitzende Eva Burger und der CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, Karsten Frech. Auch die CDU-Kreisräte aus der Region seien im Austausch mit den Initiatoren der Unterschriftenaktion. „Als CDU werden wir darauf achten, dass die hohe Qualität der medizinischen Versorgung für die Bürger in Spaichingen und Umgebung erhalten oder sogar ausgebaut wird.“

Dazu sei eine starke und zukunftsfähig aufgestellte Kreisklinik nötig, die vor der Konkurrenz in der Region und dem Strukturwandel bestehen könne. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben, heißt es in der Stellungnahme. Klar sei, dass die Situation in der Kliniklandschaft nicht einfach sei. Umso wichtiger seien Alleinstellungsmerkmale von Standorten, wie zum Beispiel eine Stärkung und ein Ausbau der Diabetologie, was eine große Wichtigkeit für den Standort bedeuten würde.

Insofern müsse es nun darum gehen, wie der Gesundheitsstandort Spaichingen stark aufgestellt werden könne, so die CDU. Die verschiedenen Szenarien müssten durch einen Gutachter bewertet werden. „Wir unterstützen insofern auch die Haltung der CDU-Kreistagsfraktion und des Kreisverbands, die eine übereilte Entscheidung zum Spaichinger Krankenhaus ablehnen. „Wir brauchen jetzt einen Prozess, der die Beteiligten mitnimmt, berechtigte Bedenken aufgreift und Lösungen erarbeitet, die von den Bürgern in Spaichingen und im nördlichen Landkreis akzeptiert werden“, so Burger und Frech. Dabei dürften auch kreative Ansätze der Klinikverwaltung gerne eine Rolle spielen. Die plastische Chirurgie am Standort Spaichingen sei ein gutes Beispiel. Die Einführung dieser damals sei zu einem positiven Bestandteil des Spaichinger Standorts geworden.