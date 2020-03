CDU-Senioren gratulieren Hugger

Die Senioren in der Kreis-CDU (SU) gratulieren Markus Hugger zum Wahlsieg in Spaichingen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bereits in der Vergangenheit habe sich Hugger als Fraktionssprecher im Kreistag offen für die Anliegen der älteren Generation gezeigt. Folgerichtig strebe der neue Bürgermeister auch die Einrichtung eines Seniorenbeauftragten in der Primstadt an. Dieser könne sich den Sorgen und Nöten der Älteren annehmen und das Miteinander der Generationen voran bringen.