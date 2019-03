CDU nominiert 27 Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag

Die CDU Spaichingen hat 27 Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl aufgestellt. „Wir können den Spaichingern motivierte und engagierte Persönlichkeiten anbieten“, so der neue CDU-Stadtverbandvorsitzende Ulrich Braun, der sich auch über zahlreiche neue und junge Gesichter freut. Während die Liste für die Kreistagswahl mit zwölf Kandidaten vollständig ist, konnten für die Gemeinderatswahl laut Pressemitteilung bislang 15 Bewerber gewonnen werden.

Die Liste soll in den nächsten Tagen vervollständigt werden. Die bisherigen Stadträte Ulrich Braun, Daniel Kupferschmid und Stephan Stitzenberger werden erneut antreten. In Kürze wollen die Kandidaten ihre Ziele und Ideen für die kommenden Jahre im Rahmen einer Klausurtagung auf dem Dreifaltigkeitsberg entwickeln, so die Mitteilung.

Für den Gemeinderat kandidieren: Ulrich Braun, 47 Jahre, Kreisgeschäftsführer, Eva Burger, 39 Jahre, Betriebswirtin und Verwaltungsleiterin, Sükrü Dönmez, 37 Jahre, Medizintechniker, Viktoria Doppelstein, 32 Jahre, Kaufmännische Leiterin, Benjamin Graf, 34 Jahre, Facharzt für Radiologie, Zvonimir Jakupak, 49 Jahre, Ausbilder, Daniel Kupferschmid, 42 Jahre, Managementbeauftragter, Karsten Link, 29 Jahre, Projektingenieur, Kai Manner, 38 Jahre, Business Development Manager, Nicole Müller, 41 Jahre, Bäckereifachverkäuferin, Steffen Oberist, 52 Jahre, Geschäftsführer, Giulio Sannino, 48 Jahre, Druckvorlagen-Hersteller, Nathanael Schwarz, 28 Jahre, Selbstständiger Vermögensberater, Stephan Stitzenberger, 34 Jahre, Polizeioberkommissar, Stefan Villing, 31 Jahre, Jurist.

Gemeinsam stellten die CDU-Mitglieder aus Aldingen und Aixheim, Balgheim, Dürbheim, Hausen ob Verena, Denkingen, Frittlingen und Spaichingen unter Regie des Kreisverbands auch ihre Bewerber für die Kreistagswahl am 26. Mai auf.

Für den Kreistag im Wahlkreis Spaichingen treten laut Pressemitteilung an:Viktoria Doppelstein, 32 Jahre, Kaufmännische Leiterin, Spaichingen, David Dreher, 30 Jahre, Ingenieur, Denkingen, Renate Ehrenfried, 60 Jahre, Sozialpädagogin, Spaichingen, Hermann Früh, 65 Jahre, Sparkassendirektor, Spaichingen, Frank Haufe, 60 Jahre, Steuerfachassistent, Aldingen, Peter Keller, 58 Jahre, Diplom-Betriebswirt und Geschäftsführer, Aldingen, Sören Müller, 33 Jahre, Polizeikommissar, Dürbheim, Harald Niemann, 51 Jahre, Unternehmer, Spaichingen, Bernhard Schnee, 68 Jahre, Selbstständiger Drechslermeister, Denkingen, Ralf Schräpel, 46, Pädagogische Fachkraft, Aldingen, Tobias Schumacher, 40 Jahre, Rechtsanwalt, Spaichingen, Andrea Teufel-Sauter, 52 Jahre, Bankkauffrau, Spaichingen.