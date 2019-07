CDU: Kreuzplatz wird für Familien aufgewertet

Für ihre Position und Abstimmung zur Kreuzplatzgestaltung hat die CDU-Fraktion Kritik von den Grünen einstecken müssen. Hier die Erwiderung:

Der Gemeinderat sei sich mit weit überwiegender Mehrheit einig, dass der Kreuzplatz umgestaltet und aufgewertet werden solle, so die CDU in ihrer Stellungnahme. Das zeige im Übrigen die aktuelle Vorlage der Grünen, die die nun beschlossene Planvariante lediglich in zwei Punkten abändern gewollt habe. „Selbstverständlich hat sich auch die CDU-Fraktion mit deren Antrag auseinandergesetzt. Dieser fordert mehr „Grün“ und die Beibehaltung der aktuellen Verkehrsführung. Abstrakte Forderungen nach mehr Grün sind einfach. Fakt ist allerdings, dass die mehrfach aktualisierte und beschlossene Planung viel Grün enthält.“

Zu den vier alten Linden kämen sechs weitere Bäume und rund um den Platz entstünden zwölf Pflanzriegel und Pflanzquadrate. Ein weiteres Blumenbeet sei in der Sitzung zur Abstimmung gestellt und beschlossen worden. „Darüber hinaus dürfte man sich einig sein, dass der Kreuzplatz keine Liegewiese oder ein Park sein soll.“ Große Rasenflächen wären dazu kein ökologischer Gewinn. Die nun beschlossene Variante enthalte aus Sicht der CDU-Fraktion viel Grün und biete eine hohe Aufenthaltsqualität.

Die CDU begleite den Prozess der Kreuzplatzentwicklung seit fast sieben Jahren. In dieser Zeit der Planentwicklung habe sich gezeigt, was möglich und sinnvoll sei. Bei einer Vielzahl von Gesprächen, die Mitglieder der CDU-Fraktion im Vorfeld mit Anwohnern und Bürgern geführt hätten, sei der überwiegende Grundtenor, dass der Platz einer Aufwertung bedürfe. Insbesondere auch, um ein familienfreundlicher Platz für alle Spaichinger zu werden. Den Gemeinderäten sei es wichtig gewesen, dass der Platz in Zukunft barrierefrei und verkehrsberuhigt sein wird.

Gemeinderat Stephan Stitzenberger wird in der Mitteilung zitiert, er sei überzeugt, „dass der neue Platz zum Verweilen einlädt und gefährliche Ausparkvorgänge durch die Einbahnstraße und die Verkehrsberuhigung der Vergangenheit angehören“.

„Neue Parkplätze entstehen entlang der Hauptstraße, damit haben die Kunden der anliegenden Betriebe weiterhin kurze Wege – und die dortige Steinwüste verschwindet. Nebenbei bemerkt, die Steinwüste, die von den nicht zustimmenden Fraktionen kritisiert wurde“, so die Stellunnahme der CDU-Fraktion.

Entlang der Apotheke befindet sich zukünftig die Einfahrt und Durchfahrt auf den Rathausparkplatz. Die Ausfahrt entlang des Hotels Kreuz. Den CDU-Räten war wichtig, dass der Platz aus Kostengründen zusammen mit der notwendigen Erneuerung der Primverdolung gemacht werde, um die Belastung für die Anwohner zu reduzieren.

Wichtig sei der CDU-Fraktion gewesen, dass die vier alten Linden weiterhin das Zentrum des Platzes bilden. Mit einem Wasserspiel werde der Platz zusätzlich aufgewertet. „Es wird also ein Platz für Familien und nicht für Parkende. Die CDU-Fraktion freut sich, dass der Kreuzplatz nun in die Aufwertung und Neugestaltung der Stadt vom Marktplatz bis zur Stadtpfarrkirche einbezogen ist und ein einheitliches Bild bei Berücksichtigung der Besonderheiten, insbesondere des historischen Werts des Platzes, erreicht werden kann.“