CDU-Kinderartikelflohmarkt in der Stadthalle

Zum 62. Mal bittet der CDU-Stadtverband zum Kinderartikelflohmarkt. In diesem Jahr ist er am Samstag, 8. Oktober, in der (Neuen) Stadthalle Spaichingen zwischen 8 und 11 Uhr. Verkäuferinnen und Verkäufer können kleine und große Verkaufstische anmieten, teilt die Partei mit. Im Foyer der Stadthalle können Kinderwagen, Autositze, Kinderbetten und andere Großgeräte wie Hochstühle, Treppenschutzgitter oder Kinderfahrzeuge abgegeben werden. Mitglieder des CDU-Stadtverbandes verkaufen diese und behalten zehn Prozent des Verkaufserlöses ein. Dieser Betrag wird für einen guten Zweck gespendet. Zudem bietet die CDU Butterbrezeln und Zopf sowie Kaffee und Getränke an.

Anmeldungen sind ab dem 1. September unter www.cdu-spaichingen.de/kinder möglich.