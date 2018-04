CDU-Fraktion will Gesamtkonzept für den Bahnhof

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat unterstützt die angestoßene Diskussion um die Barrierefreiheit am Spaichinger Bahnhof und strebt ein Gesamtkonzept „Neugestaltung des Spaichinger Bahnhofsumfelds“ unter Einbeziehung aller Beteiligten an. Der beschwerliche Weg über die „Hühnerleiter“ zu den Gleisen zwei und drei sei nicht nur für Ältere oder Menschen mit Behinderung kaum zu bewältigen, so die CDU-Räte in einer Pressemitteilung. Auch Reisende mit schwerem Gepäck oder Eltern mit Kinderwägen stelle diese Treppe vor große Probleme. „Dass die Barrierefreiheit am Spaichinger Bahnhof gewährleistet werden muss, steht deshalb für die CDU- Gemeinderäte außer Frage.“

Zusätzlich zu Gesprächen mit der Deutschen Bahn über eine bauliche Veränderung des Gleiszugangs sei es auch unerlässlich für die Stadt, im Bahnhofsumfeld tätig zu werden. Schon seit Jahren dränge die CDU auf Verbesserungen. Der Bahnhof sei ein zentrales Gebäude in der Stadt: „Für Reisende und Gäste von auswärts ist er bei der Ankunft mit der Bahn oder auch nur bei der Durchfahrt Visitenkarte für Spaichingen.“ Aus diesem Grund habe die CDU ein großes Interesse daran, die Umgebung des Bahnhofs ansprechend zu gestalten und aufzuwerten. So habe sich die CDU-Fraktion dafür eingesetzt, dass im Bereich des Bahnhofs ein Fußgängerüberweg geschaffen werde, „um besonders Schülern, die mit dem Zug ankommen, einen problemlosen Übergang über die Eisenbahnstraße zu gewährleisten“. Auch eine mögliche „Neupositionierung“ des Fahrradunterstands, das Aufstellen eines Stadtplans, neue Sitzmöglichkeiten und Abfallbehältnisse, eine neugestaltete Begrünung, die Sanierung der Parkplätze und eine bessere Beleuchtungssituation sollen zu einer Aufwertung des Bahnhofumfelds führen. „Mit Laternen vor dem Bahnhof sowie an den stark frequentierten Parkplätzen könnte eine deutliche Verbesserung und eine Steigerung des Sicherheitsgefühls erreicht werden.“

„Noch keine Planung“

Die CDU-Fraktion begrüße ausdrücklich die neue, schnelle und komfortable Anbindung Spaichingens durch den Halt der IC-Züge. Allerdings sei der Bahnhof Spaichingen auf der Strecke Stuttgart-Zürich „einer der wenigen noch verbliebenen Bahnhöfe, der nicht barrierefrei umgestaltet ist, und bei dem noch keine Planung für eine Barrierefreiheit vorliegt“. Durch den Ausbau der Gäubahn halten es die CDU-Gemeinderäte „für notwendig und auch vertretbar, dass die Stadt, auch wenn die von der Bahn geforderten Fahrgastzahlen aktuell nicht erreicht werden, auf einen Ausbau seitens der Bahn drängt und an einer gemeinsame Lösung, wie am Beispiel der Stadt Sulz zu sehen, arbeitet“. Dabei wolle die CDU, dass sich die Stadt nach Möglichkeit zeitnah um Aufnahme in eines der Bundes- oder Landesförderprogramme bemüht. Die CDU stehe hierzu in Gesprächen mit den örtlichen Mandatsträgern mit der Bitte um eine Verbesserung der derzeitigen Situation.

Heute Aktionstag

Die Vorbereitungsgruppe für die Demonstration am heutigen Samstag um 14.30 Uhr am Bahnhof für einen barrierefreien Bahnhof (wir berichteten) in Spaichingen ist heute wieder auf dem Marktplatz mit einem Infostand vertreten. Es wird informiert und zur Teilnahme eingeladen. Der Ablauf des Aktionsnachmittags: 14.30 Uhr Begrüßung durch Hermann Polzer von den Spaichinger Grünen, Grußwort Franz Schuhmacher (ehemaliger MdL, Vorstand Bürgerstiftung), Grußwort Jörg Zwecker (Behinderten- und Inklusionsbeauftragter für den Landkreis Tuttlingen ); Matthias Gastel, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, spricht gegen 15.15 Uhr. Zudem werden typische Schwierigkeiten bei der Ankunft von Zügen auf Gleis 3 demonstriert und Forderungen an die Bahn verlesen. Um 16 Uhr beginnen Diskussion und Expertengespräch im Gasthaus „Engel“.