Die CDU im Kreis hat kürzlich die Gelegenheit wahrgenommen, ein „Urgestein“ der CDU-Familie zu ehren. Hans-Heinrich Ahlfeld aus Hausen ob Verena durfte die Ehrung rückwirkend für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft entgegen nehmen.

Die Verleihung der Ehrung geschah im Beisein von Volker Kauder MdB und der Kreisvorsitzenden Maria-Lena Weiss, die Hans-Heinrich Ahlfeld für sein Wirken und seine Unterstützung herzlich dankten und ihn mit einer Urkunde und der Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft auszeichneten.

„50 Jahre CDU-Mitgliedschaft – in diesen Jahren ist politisch und gesellschaftlich viel passiert. Und so ist Hans-Heinrich Ahlfeld ein Mitglied, das immer seine Meinung sagt, nicht immer stromlinienförmig, aber stets im Umgang mit seinen Parteimitgliedern ehrlich und offen“, so die Partei in ihrer Würdigung.

Hans-Heinrich Ahlfeld, mittlerweile 77 Jahre alt und ehemaliger Bürgermeister von Hausen ob Verena, weiß viel zu berichten aus seinem Leben, umtriebig und auch immer mit viel Leidenschaft. So auch seine Aufgabe als Verantwortlicher des Bundesprojekts zum Aufbau kommunaler Selbstverwaltung in Albanien, wo er viele Beziehungen bis heute in die Politik Albaniens pflegt und viele spannende Geschichten erzählen kann. Diese hat er auch in seinem Buch niedergeschrieben, dass er 2019 veröffentlicht hat.

Volker Kauder und Maria-Lena Weiss dankten Hans-Heinrich Ahlfeld herzlich für seine Arbeit in 50 Jahren CDU, für die Unterstützung in diesen vielen Jahren.