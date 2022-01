Catherina Müller und Jens Awe neu bei der VHS

Zwei neue Fachbereichsleitende sind kurz nach dem Jahreswechsel zur Volkshochschule Stadt und Kreis Tuttlingen gestoßen und komplettieren das VHS-Team im pädagogischen Bereich: Die Sprachwissenschaftlerin Catherine Müller, zuletzt als Erasmus Fachkoordinatorin an der Universität Stuttgart tätig, übernimmt die Leitungsposition der Volkshochschule in Spaichingen, deren Leiter Clemens Schmidlin es an die VHS Calw zog, wo er seit Jahresbeginn die Volkshochschule leitet.

Jens Awe, Bildungsreferent mit langjähriger Erfahrung, zeichnet ab sofort für den Fachbereich Sprachen und Deutsch als Fremdsprache verantwortlich, nachdem seine Vorgängerin in dieser Position, Vanessa Becker, kurzfristig eine neue Aufgabe in der Landespolitik übernommen hatte.

Awe kennt die Erwachsenenbildung aufgrund seiner Tätigkeiten als Wissenschaftlicher Angestellter beim „Studium Generale“ der Universität Freiburg sowie als Pädagogischer Leiter der Volkshochschule Baar. „Mit den beiden erfahrenen Bildungsreferenten konnten wir die vakant gewordenen Stellen in kurzer Zeit optimal besetzen“, freut sich VHS-Leiter Hans-Peter Jahnel über die vom Vorstand der Volkshochschule Stadt und Kreis Tuttlingen beschlossene Personalentscheidung.