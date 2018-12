Café Herzlich feiert Weihnachten

Rund 50 Gäste haben im geschmückten Café Herzlich die Weihnachtszeit gefeiert. Menschen mit Behinderung und ihre Freunde und Familien wurden dabei vom Nikolaus überrascht – jeder Gast bekam ein süßes Geschenk.

Kurt Geiger sowie die Primtal-Musikschule sorgten für die musikalische Umrahmung, so eine Pressemitteilung. Geiger und zwei weitere Musiker spielten passende Weihnachtslieder, die rund 16 Schülerinnen und Schüler spielten unter der Leitung von Rainer Benner.

Am Ende der Veranstaltung dankten Inge und Erhart Paul den vielen ehrenamtlichen Helfern – für ihr Engagement überreichten sie kleine Geschenke. Der Glanz in den Augen der Menschen war auch ein schönes Danke an die Helfer.