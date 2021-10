Busfahrer-Trainig soll Sicherheit der Fahrgäste erhöhen

Die Klaiber Bus GbH & Co. KG hat auf dem ehemaligen Flughafen in Neuhausen ob Eck erstmals eine Fahrsicherheitswoche durchgeführt. Dies berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Es geht oftmals sehr schnell. In nur wenigen Minuten kann eine Fahrbahn durch Regen schmierig, nass oder gar vereist sein. Doch damit ihre Fahrerinnen und Fahrer auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, hat die Klaiber Bus GmbH & Co. KG nun erstmals eine Fahrsicherheitswoche durchgeführt.

Anfang Oktober übten sich 60 Fahrkräfte des Spaichinger Betriebes sowie dessen Partnerunternehmen Tutbus, Tuttlingen, und Oberist Reisen, Aldingen, auf dem ehemaligen Bundeswehr-Flughafen in Neuhausen ob Eck – in Theorie und vor allem in der Praxis. Neben Geschicklichkeitsfahrten lenkten sie die Niederflurlinienbusse im Gewerbepark Take-off unter anderem über eine künstlich bewässerte Schleuderplatte, auf der das Befahren und die Vollbremsung auf einer schneebedeckten Fahrbahn simuliert wurde.

Klaiber Bus, das die fünf Tageslehrgänge gemeinsam mit den Experten der Straßenverkehrsgenossenschaft Baden durchgeführt hat, setze im Rahmen von Berufskraftfahrer-Fortbildungen seit vielen Jahren auf regelmäßige Schulungen seiner Fahrkräfte, so das Unternehmen. Aus diesem Grund habe der Betrieb einen Linienbus zum Fahrschulbus umrüsten lassen, der außerhalb der Schulungszeiten im Linienverkehr eingesetzt wird.