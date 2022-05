Bunter Blickfang in Spaichingen

Graffiti-Künstler Manuel Rapp verwandelt Trafostation in ein Kunstwerk. Um wilden Sprayern zuvorzukommen und hässliche Schmierereien an dem Gebäude zu verhindern, bat die Netze BW GmbH den Künstler Manuel Rapp diese Trafostation professionell zu verschönern. Das Motiv war zuvor mit der Gemeinde abgestimmt worden. „Wir haben jetzt ein echtes optisches Highlight in unserer Gemeinde“, freut sich Bürgermeister Markus Hugger und bedankt sich bei der Netze BW für das Engagement. „Das künstlerische Gestalten unserer Trafostationen ist ein bewährtes Vorgehen“, bestätigt Karsten Lüdke, Kommunalberater bei der Netze BW. „Wir versuchen so, ein erneutes Beschmieren zu verhindern.“ Etliche Umspannstationen, Schaltwerke und ähnliche technische Anlagen des Unternehmens wurden so schon in ganz Baden-Württemberg verschönert. Zu sehen ist das neue Kunstwerk an der Kreuzung Hauptstraße / Vorgasse in Spaichingen. Eine Galerie der bemalten Betriebsgebäude gibt es im Internet unter: www.netze-bw.de/unsernetz/kunst. Foto: Netze BW GmbH