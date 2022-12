Bundesweit wird am 8. Dezember testweise gewarnt

Die Feuerwehr Spaichingen weist auf den bundesweitem Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, hin. Dies bedeute, das Bund, Länder, Landkreise, Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre jeweiligen Warnmittel aktivieren werden. So werden die Bürger gegen 11 Uhr eine Probewarnung erhalten. Gegen 11.45 Uhr wird diese wieder aufgehoben und es erfolgt damit eine Entwarnung.

Die Probewarnmeldung wird laut Pressemitteilung erstmals über den „Cell Broadcast“ verschickt. So müssten in der Theorie ein Großteil der Handys in Deutschland, die mit dem Mobilfunknetz verbunden sind, erreicht werden. Außerdem werden noch eine Vielzahl diverser Warnmittel von unterschiedlichen Behörden und Organisationen benutzt. So kommt zum Beispiel eine Durchsage beziehungsweise eine Information im Radio und im Fernsehen, auf digitalen Stadtanzeigetafeln, auf Warn-Apps (Nina, Katwarn) und auch mit ortsinstallierten Sirenen.

Damit wollen die Behörden testen, wie gut die Menschen in Deutschland gewarnt werden. Der Warntag dient dazu, Schwachstellen aufzudecken, um Verbesserungen vorzunehmen, damit zukünftig noch mehr Menschen rechtzeitig und effektiv gewarnt werden können. Er dient außerdem dazu, die Menschen in Deutschland über die Warnmöglichkeiten der Bevölkerung zu informieren und sie damit für Warnungen zu sensibilisieren.