Bundesfinale der Neurowissenschaftsolympiade

Am Wochenende des 21. Mai 2022 fand das Bundesfinale der Internationalen Neurowissenschaftsolympiade in Frankfurt am Main statt. Mit unter den besten 45 Schüler:Innen Deutschlands waren die drei beim Regionalentscheid für den süddeutschen Raum erfolgreichen SFZler Luca Anagnostopoulos (J1, Gymnasium Spaichingen), Annabel Wiebe und Johny Le (beide J1, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen).

Alle Teilnehmer hatten bei dem rein englischsprachigen Wettbewerb zunächst die Aufgabe, möglichst viele histologische Schnitte, mikroskopische Bilder und wissenschaftliche Färbungen in einer bestimmten Zeit korrekt zu benennen. Anschließend wurden in einem Multiple Choice Test Aufgaben aus allen Teilgebieten der Neurowissenschaften abgefragt und zuletzt anhand von Videos und realen Untersuchungsergebnissen Patientendiagnosen erstellt.

Luca schaffte es durch sehr gute Leistungen in die Endausscheidung der besten Zehn, die als Podiumsdiskussion auf Englisch durchgeführt wurde und die besten Teilnehmer:Innen für das Nationalteam herausfiltert. Hierbei wurde eine Fachfrage gestellt und die Teilnehmer:Innen mussten binnen Sekunden die korrekte Antwort, natürlich auch auf Englisch, auf Tablets notieren, die direkt gewertet wurde. Dabei erreichte Luca den siebten Platz.

Die drei Teilnehmer:Innen vom SFZ zeigten sich sowohl von der Organisation als auch dem Wettbewerbsformat begeistert und freuen sich, im nächsten Jahr erneut anzutreten.

Darüber hinaus wurde das gesamte SFZ-Team der ersten Runde im Max-Planck-Institut ausgezeichnet, da es das größte und erfolgreichste Team Süddeutschlands war.