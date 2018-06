BUND Spaichingen legt Stadt Projekt gegen Insektensterben nahe

Mit einem offenen Brief hat sich die BUND-Ortsgruppe Spaichingen an die Stadt gewandt. Ihr Anliegen: Spaichingen soll grüner und insektenfreundlicher werden.

„Hin und her und rundherum – kriecht es, fliegt es mit Gebrumm“, so habe es noch bei Max und Moritz geheißen. Heute flögen weit weniger Insekten herum als noch vor 20 Jahren sagt die Ortsgruppe in einem zweiseitigen Brief, den sie an Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher und die Gemeinderäte der Stadt Spaichingen richtet. Mitunterzeichner des Briefes sind die Spaichinger Ortsgruppen des NABU, des Schwäbischen Albvereins, des Obst- und Gartenbauvereins und der Gartenfreunde. Laut ihnen seien Stiefmütterchen im Straßenbegleitgrün für Insekten völlig wertlos, Schotterflächen seien vernichteter Lebensraum.

Als Ursache für das Insektensterben zählen sie laut Pressemitteilung folgende Punkte auf:

Verarmung der landwirtschaftlichen Flächen mit immer intensiverer Bewirtschaftung von immer größeren Flächen

Ertragssteigerung durch Einsatz von Agrargiften (Glyphosat, Neonikotinoide)

Überdüngung von Böden und Gewässern (zu viel Stickstoffeintrag)

Versiegelte Böden im Siedlungsbereich

Lichtverschmutzung in den Siedlungen

Naturfeindliche (also pflegeleichte) Privatgärten

„Insekten haben keine Lobby“, heißt es weiter in dem Brief. Dabei beruft sich der BUND auf die von Baden-Württemberg im Jahr 2013 verabschiedete Naturschutzstrategie und legt den „politisch Verantwortlichen in Spaichingen“ das Projekt „Natur nah dran“ ans Herz. Das Projekt stammt vom NABU-Landesverband und will die biologische Vielfalt in Siedlungsräumen fördern. Dabei unterstützt der NABU jährlich zehn Kommunen. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg sowie im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.

Maßnahmen wie die Verbesserung von Frei- und Grünflächen könnten in Parkanlagen, an Friedhöfen, auf Spielplätzen und an weiteren Orten umgesetzt werden. Die „politischen Vertreter“ sollen das Insektensterben ernst nehmen und prüfen, „ob sich Spaichingen an dem Programm Natur nah dran“ beteiligen will.